Cronaca

La corsa contro il tempo per Giovanni, raccolta fondi per il farmaco contro il tumore al pancreas

Nel giro di soli quattro giorni, la raccolta fondi è diventata un trend virale sul web

di Elizabeth Costello - 11 Novembre 2026

Giovanni Baraldi, per tutti i suoi amici “Nanni”, è un 31enne di Padova. Nel novembre di un anno fa la sua vita è stata stravolta. Per lui, la diagnosi di un adenocarcinoma del tumore al pancreas al quarto stadio con metastasi a fegato e polmoni. In cura presso l’Istituto Oncologico Veneto dopo che le chemioterapie convenzionali hanno cessato di dare risposte efficaci, Giovanni si trova ad affrontare una battaglia decisiva per la propria sopravvivenza.

La raccolta fondi per Giovanni

In questo scenario drammatico, la fidanzata Lucrezia Levorin, la famiglia e gli amici hanno trasformato il dolore in un’azione concreta. E hanno lanciato su GoFundMe la campagna “♡ SOSTIENI LE CURE DI NANNI ♡”. Così, fissato l’obiettivo di 120.000 euro per acquistare privatamente un farmaco innovativo all’estero.

Nel giro di soli quattro giorni, la raccolta fondi è diventata un trend virale sul web, superando la quota di 46.000 euro grazie a uno straordinario impeto di solidarietà collettiva.

La speranza di Giovanni è riposta nel Daraxonrasib, un farmaco sviluppato dalla statunitense Revolution Medicines e approvato dall’Fda nell’agosto scorso.

Gli studi clinici, infatti, evidenziano una riduzione del 60% del rischio di morte e il raddoppio della sopravvivenza globale per i pazienti affetti da neoplasia pancreatica metastatica.

Tuttavia, il costo mensile di circa 40.000 euro e la mancata autorizzazione AIFA per la rimborsabilità in Italia impediscono l’accesso tramite il Servizio Sanitario Nazionale.

La storia di Nanni, il simbolo del drammatico divario tra la ricerca oncologica d’avanguardia e la lentezza dell’imbuto burocratico.