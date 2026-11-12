Editoriale

Andropov contro Anthropos: Meloni mobilita il Paese sulla guerra cognitiva

di Ernesto Ferrante - 12 Novembre 2026

Non è esplosa nessuna bomba. Eppure l’obiettivo dell’attacco è stato raggiunto. Nel momento in cui migliaia di scuole italiane hanno ricevuto le email di minaccia attribuite a un sedicente “Mikhail Andropov”, il risultato non si è quantificato in crateri, vittime o edifici distrutti. Si è misurato in chilometri percorsi di corsa dai genitori verso gli istituti, in uffici abbandonati all’improvviso, in nonni mobilitati per recuperare i nipoti, in centinaia di chat di classe finite in pochi minuti sotto stress informativo. È proprio questo il punto. La guerra cognitiva non punta a distruggere infrastrutture. Mira a conquistare la mente delle persone. A modificare percezioni, emozioni e comportamenti. A produrre effetti reali attraverso minacce virtuali.

L’attacco che ha investito l’Italia e anche in parte la Gran Bretagna rappresenta un caso quasi didattico. Come ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sarebbero circa seimila le scuole raggiunte dalle email minatorie. Un numero impressionante che aiuta a comprendere la portata dell’operazione, costruita per massimizzare la propagazione dell’allarme e trasformare un messaggio digitale in una reazione collettiva.

A colpire è soprattutto il bersaglio scelto. Per anni la riflessione sulla sicurezza ha riguardato aeroporti, stazioni, reti energetiche, sistemi informatici e infrastrutture critiche. Questa volta invece è stato toccato un luogo percepito come naturalmente protetto, quasi inviolabile nell’immaginario collettivo, dove ogni mattina milioni di famiglie affidano i propri figli allo Stato.

L’effetto psicologico è stato immediato. Nelle chat di classe, vere centrali di comunicazione spontanea della società italiana, il messaggio di evacuazione ha viaggiato più rapidamente di qualsiasi comunicato ufficiale. Le informazioni si sono rincorse da una città all’altra. C’era chi invitava alla calma e chi chiedeva conferme. Chi minimizzava e chi, senza attendere ulteriori verifiche, lasciava il lavoro per correre davanti ai cancelli. La procedura di sicurezza imponeva l’evacuazione immediata. Gli studenti uscivano dagli edifici. Zaini e cappotti restavano nelle aule. Le immagini si moltiplicavano sui telefoni. La paura, come spesso accade, correva più veloce dei fatti.

Ed è precisamente questa la logica della guerra cognitiva contemporanea. Secondo gli studi più recenti, queste operazioni rappresentano una delle forme più sofisticate delle guerre ibride. Attraverso la manipolazione dell’ambiente informativo, l’obiettivo non è convincere ma condizionare, alterando il processo decisionale delle persone e delle comunità. Una pressione costante che sfrutta i dati, gli algoritmi, i social network e le vulnerabilità psicologiche per polarizzare, disorientare e amplificare paure latenti.

Dietro la firma di “Mikhail Andropov” emerge infatti una dinamica simbolica quasi paradossale. Il cognome scelto richiama inevitabilmente l’immaginario russo e della Guerra Fredda. Ma è l’assonanza con “Anthropos”, il termine greco che indica l’essere umano, a offrire una suggestione più profonda. Un’identità virtuale, probabilmente fittizia, agisce su uomini e donne reali. Un personaggio che forse non esiste riesce a modificare comportamenti concreti. Andropov contro Anthropos. Il digitale contro l’umano. L’avatar contro il genitore che lascia una riunione, il nonno che corre a prendere il nipote, l’insegnante che evacua una classe, il bambino che osserva gli adulti agitarsi senza comprenderne le ragioni. La vera arena dello scontro non è il cyberspazio. È la mente.

Non sorprende, allora, che il governo abbia trattato il caso come una questione prioritaria di sicurezza nazionale. Ieri alle 16 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, insieme ai vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Questa mattina, alle 9, la premier vedrà anche le opposizioni, a conferma della volontà di affrontare la minaccia su un terreno il più possibile condiviso e bipartisan.

Del resto è da mesi che il titolare della Difesa Crosetto insiste sulla centralità della competizione cognitiva. Nell’Atto di indirizzo del Ministero della Difesa del 9 luglio scorso, il ministro descrive un contesto caratterizzato da una competizione permanente che si sviluppa simultaneamente nei domini terrestre, marittimo, aereo, spaziale e cyber, ma anche nella “dimensione cognitiva” e informativa. Da qui la richiesta di rafforzare la resilienza cognitiva del Paese, sviluppare capacità di contrasto alla guerra ibrida, costruire “anticorpi” contro la disinformazione e dotarsi di strumenti in grado di individuare rapidamente campagne cognitive ostili. Perché il falso allarme delle scuole dimostra che la guerra moderna non comincia necessariamente con un missile e non sempre produce macerie. A volte basta un’email.

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