Zampolli denunciò una modella, l’audizione in Procura
Gli atti, ora sul tavolo dei magistrati capitolini che dovranno valutare se procedere o chiedere l'archiviazione
Svolta nelle indagini che vedono coinvolto Paolo Zampolli, ex rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali ed ex inviato di Trump. L’imprenditore è stato sentito oggi presso il commissariato di Milano in qualità di parte offesa. L’audizione di Zampolli, nell’ambito di un procedimento aperto dalla Procura di Roma per estorsione e calunnia a carico della modella Victoria Drake la quale lo accusa di violenza sessuale.
Zampolli sentito in Procura
L’audizione fa seguito alla denuncia presentata lo scorso aprile dall’avvocato Maurizio Miculan per conto di Zampolli. Vi si evidenziano le pretese economiche della donna e le minacce di ricorrere ai media in caso di mancato pagamento.
Zampolli ha confermato le dichiarazioni depositate e fornito ulteriore documentazione a riscontro delle accuse. Gli atti, ora sul tavolo dei magistrati capitolini che dovranno valutare se procedere o chiedere l’archiviazione.
Il fascicolo italiano si affianca al contenzioso civile pendente davanti alla Corte Federale di New York promosso dalla modella.
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