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Mancini pensa alla Nations League: “Diamo continuità”

La vigilia del match di San Siro contro la Francia: "Mbappé? Spero si riposi"

di Paolo Diacono - 11 Novembre 2026

Roberto Mancini si prepara alla partita di Nations League contro la Francia. E in conferenza stampa fa il punto della situazione. Si augura, tra il serio e il faceto, che Mbappé non giochi e trova il tempo di commentare, restandone fuori nel limite del possibile, le vicende interne alla Federcalcio. L’incontro si terrà a San Siro, a Milano. E le attese sono già elevate. Perché la Nazionale è chiamata a dare continuità ai buoni risultati che sono arrivati proprio nella competizione continentale.

Mancini si prepara alla Nations League

Il cittì Roberto Mancini ha esordito commentando, a Skytg24, la vigilia dell’incontro di Nations League tra l’Italia e la Francia. “A San Siro c’è sempre tanta gente a vedere le partite, sicuramente è un bene poter contare su tanti tifosi. Finora abbiamo fatto quattro buone partite, anche la prima con il Belgio è servita per migliorarci. Dobbiamo continuare così perché la strada è lunga e queste belle partite servono per migliorare”. Quindi ha proseguito: “Abbiamo fatto una buona partita in Francia, dobbiamo cercare di farlo anche domani sera migliorando alcune cose rispetto a Parigi. Dobbiamo cercare di vincere e il nostro obiettivo, se è possibile, è anche quello di giocar bene. La mentalità che dobbiamo avere è quella di vincere, poi ci giocheremo la qualificazione a Bruxelles contro il Belgio perchè penso che loro faranno un buon risultato in Turchia”.

Mbappé ci sarà?

Mancini spera di no. “Io spero che Mbappé domani non rischi e non giochi, perché poi ha la Champions con il Real Madrid”. Una battuta che pure nasconde un auspicio. Lecito, per carità, ma che si scontra con la realtà di una squadra, quella transalpina, che ha una panchina lunghissima. “Al di là di questo la Francia ha talmente tanti attaccanti che sono uno meglio dell’altro”. Sulla vicenda Figc, il tecnico è stato netto: “Dobbiamo pensare alla partita, ci sarà un’altra partita importante anche domenica col Belgio, queste ora sono le cose importanti”.