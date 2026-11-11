Politica

Manovra, Lupi: “stop nuovi contributi banche”

Il leader di Noi Moderati fa il punto al termine del vertice di governo

di Giorgio Brescia - 11 Novembre 2026

Al termine del vertice sulla manovra economica, Maurizio Lupi per la maggioranza ha chiarito i confini degli interventi finanziari a carico di banche e imprese energetiche. Il quadro generale delle entrate e delle uscite è ormai definito, chiudendo l’ipotesi di ulteriori prelievi.

Manovra, parla Lupi

A fare il punto con i cronisti il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, in risposta alle domande su possibili nuove richieste al comparto creditizio.

«Ulteriori contributi non ci saranno, nel senso che l’impianto della manovra sulle entrate e sulle uscite generali è definito ed è corretto che rimanga così», ha precisato. Poi sottolineando che «non è che le banche o le imprese energetiche cui abbiamo chiesto un contributo sono bottoni da spingere» per ottenere risorse,

Il dibattito si inserisce nella ricerca di un equilibrio tra risorse pubbliche e tenuta del sistema. Riconoscendo l’apporto già richiesto al settore creditizio, Lupi ha evidenziato l’importanza della stabilità finanziaria. «Le banche sono una struttura solida del Paese, gli abbiamo chiesto un sacrificio e un contributo, ma d’altra parte so tutelate e devono essere solide».