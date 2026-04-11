Attualità

Non solo Letta, tutti gli italiani alla corte del Bilderberg

Tra i temi dell'incontro a porte chiuse ci sono l'Ai, la crisi energetica e naturalmente il destino della Groenlandia

di Redazione L'Identità - 11 Aprile 2026

Italiani al Bilderberg. Tu chiamale se vuoi, coincidenze. Anche quest’anno si riunirà il Club Bilderberg. E, guarda caso, in agenda ci sono tantissimi temi di scottante attualità. Si parlerà, chissà come mai, del destino della Groenlandia, delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, della situazione energetica e della questione mediorientale. E si parlerà, e tanto, pure della questione difesa e riarmo tra le due sponde dell’Oceano Atlantico. Insomma, ci sarà tanto da dire, da fare. E chissà magari da decidere.

Tutti gli italiani al Bilderberg di quest’anno

Anche quest’anno ci saranno gli italiani. Non solo l’immancabile prezzemolino internazionale Enrico Letta. Con loro pure Vittorio Colao, ex ministro proprio nel governo del banchiere, che è un altro habitué di questo genere di appuntamenti. Assodata la presenza del manager Marco Alverà, che siede negli organismi decisioni del gruppo Bilderberg ed è quindi di casa, è confermata la presenza di Valentino Valentini, viceministro alle Imprese di Forza Italia che torna per la seconda volta al Bilderberg. Una presenza “istituzionale” che non rappresenta una vera novità. La new entry di quest’anno, infatti, a quanto pare è un’altra: si tratta di Silvia Maria Rovere, da poche settimane riconfermata alla presidenza del consiglio d’amministrazione del gruppo Poste insieme all’ad Matteo Del Fante.