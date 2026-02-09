Italpress Notizie Spettacoli

Kid Yugi, record di vendite per il nuovo album “Anche gli eroi muoiono” a una settimana dall’uscita

di Italpress - 9 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Kid Yugi ottiene numeri da capogiro con il suo nuovo disco “Anche gli eroi muoiono”. L’album non solo ha debuttato alla #1 della classifica FIM/NIQ, ma è stato certificato Platino a soli 7 giorni dall’uscita e ha infranto il record come l’album con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming (da oltre 12 anni a questa parte) con oltre 67.000 copie. Un successo di critica e pubblico che ha messo d’accordo tutti.

Su YouTube, nel frattempo, è uscita la seconda parte del documentario “Genesi e ascesa di un Anti-Idolo”. Nel documentario, una serie di interviste da parte dello staff, amici e collaboratori dell’artista è intervallata da immagini della realtà quotidiana di Kid Yugi. Non mancano anche i momenti ‘backstage’ sulla lavorazione degli album “The Globe” e “I Nomi del Diavolo” che hanno trasformato Francesco Stasi in uno degli idoli rap del momento (basti pensare che l’ultimo album è certificato 5xPlatino, ha venduto 250.000 copie e ha trascorso ben 42 settimane nella top10 della classifica album FIMI/NIQ).

“Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, era due cose ben distinte. Il bene era ‘Beowolf’ e ‘Grendel’ era il Male. Invece, oggi è quasi tutto sfumato, non esiste più una linea retta che dice cosa è bene e cosa è male e quindi iniziano a barcollare anche i concetti di bene e male che nella storia dell’umanità sono sempre stati degli assoluti. Oggi gli idoli delle nuove generazioni non sono più chi combatte le ingiustizie o chi fa qualcosa di concreto. Il valore di una persona, purtroppo, oggi spesso lo si calcola in base a quanto denaro attrae, produce o genera. Oggi è tutto molto vacuo. Il titolo dell’album è per ricordare che se morivano gli eroi di un tempo, sicuramente moriranno anche gli eroi e gli idoli di oggi” racconta Kid Yugi a proposito del suo album. (ITALPRESS). I primi due estratti dal disco, “”Berserker” e “PUSH IT” con ANNA, hanno debuttato alla prima posizione della classifica singoli di Spotify.

– foto ufficio stampa Universal Music Italia/EMI Records Italy –

(ITALPRESS).