Attualità

La Cgil si prepara allo sciopero del 12 dicembre

Domani iniziative nelle piazze italiane. Landini atteso a Firenze

di Martino Tursi - 11 Dicembre 2025

Ci siamo: domani 12 dicembre la Cgil scende in piazza per lo sciopero. L’iniziativa è stata indetta contro la manovra e ci saranno decine di manifestazioni in ogni angolo del Paese. Maurizio Landini sarà a Firenze e guiderà il corteo. Che partirà dopo l’assembramento previsto per le 9 a piazza Santa Maria Novella. Da dove il serpentone raggiungerà piazza del Carmine. Qui ci sarà il comizio conclusivo che sarà affidato proprio al segretario del sindacato.

Sciopero Cgil del 12 dicembre

La richiesta della Cgil è quella di cambiare l’impianto della manovra. Tra i punti focali all’attenzione del governo ci saranno l’aumento di salari e pensioni, lo stop all’innalzamento dell’età pensionabile. E ancora, gli investimenti contro il precariato, nella sanità e per la riforma fiscale. Nell’ottica della sterilizzazione del fiscal drag che depaupera le buste paga degli italiani. Lo sciopero Cgil del 12 dicembre, inoltre, vuole dire “no” al piano di riarmo promosso dall’esecutivo e “ispirato” dall’Unione europea.

Tutte le piazze del sindacato

Per lo sciopero Cgil del 12 dicembre saranno in piazza tutti i principali dirigenti del sindacato. Giuseppe Gesmundo sarà a Genova: concentramento presso la Stazione Marittima alle ore 9.00, a seguire corteo cittadino e comizio conclusivo davanti alla Prefettura, in Largo Lanfranco. Lara Ghiglione sarà a Ferrara: appuntamento in piazzale Medaglie d’Oro (Prospettiva) alle ore 9.30. Luigi Giove sarà a Napoli: concentramento in piazza del Gesù alle ore 9.00 e comizio conclusivo in piazza Municipio. Daniela Barbaresi sarà a Cagliari: manifestazione in Piazza del Carmine alle ore 10.00. Christian Ferrari sarà a Bari: concentramento in Piazza Massari alle ore 9.30, seguito dal comizio conclusivo in Piazza Libertà. Maria Grazia Gabrielli sarà ad Ancona: concentramento in Piazza del Crocifisso alle ore 10.00, quindi corteo e comizio conclusivo in Piazza del Papa. Francesca Re David sarà a Brescia: concentramento presso la fermata metro San Faustino alle ore 9.00, poi corteo e comizio conclusivo in Piazza Paolo VI. A Roma la manifestazione partirà alle ore 9.00 da Piazza Vittorio Emanuele II per terminare in via dei Fori Imperiali.