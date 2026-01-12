Politica

Referendum sulla riforma della giustizia: si vota il 22 e 23 marzo

di Lino Sasso - 12 Gennaio 2026

È ufficiale la data del referendum sulla riforma della giustizia, e in particolare sulla separazione delle carriere dei magistrati. La consultazione popolare si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo, come stabilito nel corso dell’ultima riunione del Consiglio dei ministri. La decisione segna un passaggio cruciale nel percorso di riforma della giustizia, uno dei temi più delicati e divisivi del dibattito politico italiano. Il quesito referendario punta a modificare l’attuale ordinamento, introducendo una distinzione netta tra le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare l’imparzialità del sistema giudiziario.

Referendum riforma della giustizia e suppletive nella stessa data

Nelle stesse giornate del 22 e 23 marzo si svolgeranno anche le elezioni suppletive in Veneto, per colmare i seggi rimasti vacanti dopo le dimissioni di alcuni parlamentari eletti in altri ruoli istituzionali. I collegi interessati sono quelli lasciati liberi in Veneto da Alberto Stefani e Massimo Bitonci. L’accorpamento delle due consultazioni risponde a criteri di razionalizzazione organizzativa e contenimento dei costi, consentendo di concentrare in un’unica tornata elettorale sia il voto referendario sia quello parlamentare.

Un tema centrale nel confronto politico

Il referendum sulla separazione delle carriere arriva dopo anni di discussioni e proposte legislative sul funzionamento della giustizia italiana. I sostenitori della riforma ritengono che la distinzione tra chi accusa e chi giudica rappresenti una garanzia ulteriore per i cittadini. I critici, invece, temono ripercussioni sull’autonomia e sull’equilibrio complessivo dell’ordinamento giudiziario. La campagna referendaria, che entrerà ora nel vivo, promette quindi di essere intensa e polarizzante. Partiti, associazioni e rappresentanze della magistratura sono chiamati a confrontarsi pubblicamente su una riforma destinata ad avere effetti strutturali di lungo periodo.

Appuntamento alle urne

Con la scelta delle date, il percorso istituzionale è ormai tracciato. Il 22 e 23 marzo gli elettori saranno chiamati a esprimersi su una delle riforme più significative degli ultimi anni, in un appuntamento che intreccia giustizia, politica e rappresentanza parlamentare.