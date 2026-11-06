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Subisce sei anni di violenze e tre aborti, arrestato il marito

Finito l'incubo di una 35enne, una storiaccia da Reggio Emilia

di Cristiana Flaminio - 6 Novembre 2026

Sei anni di pestaggi continui, violenze senza limite che avrebbe pagato con tre aborti. Una storiaccia che arriva da Reggio Emilia, dove un 41enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. A far partire le indagini, e quindi il blitz, è stata la denuncia di sua moglie. Che ha raccontato ai poliziotti della Squadra mobile reggiana il suo calvario. Fatto di sevizie, aggressioni verbali e psicologiche, botte e violenze e persino un episodio di abuso. Un inferno a cui hanno messo fine le forze dell’ordine che hanno arrestato l’uomo.

Sei anni di violenze e tre aborti

La donna, una 35enne di nazionalità nigeriana, ha raccontato agli agenti il suo incubo. Sei anni di violenze sfociate, in ben tre diverse e distinte occasioni, in altrettanti aborti. Il compagno, un connazionale di 41 anni, non aveva avuto alcuna pietà. Dalle violenze verbali ai ricatti psicologici, sfociati spesso e volentieri in pestaggi. Che per ben tre volte le hanno impedito di diventare madre. Inoltre, dal racconto della donna, è emerso un episodio di abuso verificatosi nella notte di Capodanno di quest’anno. Adesso, però, ha deciso di dire basta e ha denunciato tutto.

L’inchiesta e l’arresto

Il racconto della donna è stato ascoltato dai poliziotti della Questura di Reggio Emilia. Che subito hanno iniziato a indagare, andando alla ricerca di riscontri, di prove, di testimonianze. Hanno scoperto che tutto quello che la 35enne aveva confidato loro era successo. Così nel pomeriggio di ieri hanno deciso di entrare in azione. Hanno stretto le manette ai polsi del 41enne e lo hanno trasferito presso la casa circondariale di Reggio Emilia. Qui rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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