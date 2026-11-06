Cultura & Spettacolo

Addio a Brenda Bis. La battaglia per la paternità di Celentano passa al figlio

di Nicola Santini - 6 Novembre 2026

È morta ieri a 74 anni Brenda Bis, la donna che sosteneva di aver avuto un figlio da Adriano Celentano e che negli ultimi tempi aveva cercato di ottenere dal cantante il riconoscimento della paternità. Una vicenda delicata, rimasta finora priva di una conclusione, che con la sua scomparsa rischia di diventare ancora più dolorosa. Perché adesso a chiedere risposte resta Antonio Segatori, l’uomo che rivendica di essere figlio del Molleggiato e che avrebbe deciso di proseguire la strada intrapresa insieme alla madre.

Secondo le prime informazioni, Brenda sarebbe morta in seguito a un’infiammazione che nelle ultime settimane avrebbe provocato un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Una fine arrivata mentre continuava a coltivare la speranza di vedere chiarita una questione che aveva segnato profondamente la sua esistenza.

Il racconto

Nel racconto della donna c’era anche il ricordo di un passato artistico, di una carriera appena cominciata e di un incontro con Celentano che, secondo la sua versione, avrebbe cambiato il corso della sua vita. Un passato sul quale restano interrogativi importanti, a cominciare proprio dalla paternità rivendicata da Segatori, che allo stato attuale rappresenta una richiesta di riconoscimento e certamente ancora una verità da accertare. Chi conosce Antonio racconta che la morte della madre avrebbe rafforzato la sua intenzione di andare fino in fondo. Al dolore per il lutto si aggiungerebbe infatti il desiderio di portare a compimento quella battaglia che Brenda aveva condotto personalmente. Resta da capire quali iniziative intenda assumere e se la vicenda possa arrivare a una verifica definitiva attraverso gli strumenti previsti dalla legge.

Nel frattempo Adriano Celentano continua a essere protagonista di interventi pubblici piuttosto selettivi. Recentemente ha affidato ai social una critica al Grande Fratello, prendendo di mira un gioco televisivo durante il quale i concorrenti dovevano passarsi del cibo direttamente dalla bocca. Una scena che aveva suscitato il suo disappunto e lo aveva spinto a intervenire sui costumi della televisione contemporanea.

Sul fronte della vicenda Segatori, invece, rimane da conoscere la posizione del cantante rispetto alle richieste avanzate. Sarebbe del resto improprio trasformare una rivendicazione personale in una certezza biografica prima che siano stati accertati i fatti.

La morte di Brenda Bis aggiunge intanto un elemento umano a una storia che coinvolge uno dei personaggi più celebri dello spettacolo italiano. Una donna ha trascorso gli ultimi anni cercando di ottenere una risposta che considerava fondamentale per suo figlio. Adesso Antonio dovrà decidere come proseguire, portando con sé anche il peso di una promessa fatta alla madre.

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