Cronaca

Il terrore in diretta, grave incidente per uno scuola bus in Francia

Settanta le persone coinvolte, decine di feriti

di Daniel Walker - 6 Novembre 2026

Momenti di terrore questa mattina intorno alle ore 7:30 nel dipartimento dell’Ain, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. Un autobus di linea adibito al trasporto scolastico con a bordo circa 70 persone, in gran parte studenti diretti verso gli istituti di Bourg-en-Bresse, è uscito violentemente di strada lungo la carreggiata della D22. E si è schiantato contro un albero prima di finire la corsa in un fosso nel territorio comunale di Lent.

Gravissimo incidente in Francia

Il bilancio provvisorio delle autorità locali è gravissimo. Le forze dell’ordine e i soccorritori giunti sul posto contano decine di feriti, con almeno due persone rianimate sul posto per arresto cardio-respiratorio.

Sul luogo del sinistro, immediatamente un’imponente macchina dei soccorsi coordinata dal Service Départemental d’Incendie et de Secours e dalle squadre del Samu, l’equivalente dell’italiano 118.

La Prefettura dell’Ain ha attivato il Centro Operativo Dipartimentale per gestire l’emergenza, impiegando numerosi automezzi antincendio, ambulanze e due elicotteri sanitari dedicati al trasporto d’urgenza dei feriti più gravi verso gli ospedali regionali. Il comune di Lent ha a sua volta fatto scattare il Piano Comunale di Salvaguardia.

Il terrore in presa diretta

La notizia ha trovato ampio risalto sui media nazionali francesi con le dirette di BFMTV, Le Parisien e Le Figaro. Arrivata, per la gravità del fatto, anche alle agenzie di stampa estere come l’Afp e la cinese Xinhua.

Il sindaco di Lent, Yves Cristin, ha espresso profondo sgomento per l’accaduto e ha riferito di settanta persone coinvolte.

Intanto il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot, si sta recando sul posto. E il ministro dell’Educazione Édouard Geffray ha espresso la vicinanza del governo alle famiglie. Le cause dell’uscita di strada sono attualmente in corso di accertamento.