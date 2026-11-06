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Ricina, scattano nuove perquisioni in casa dei De Vita

Gli agenti tornano nell'abitazione di famiglia alla ricerca di nuovi elementi

di Maria Graziosi - 6 Novembre 2026

Avvelenate con la ricina: nuove perquisizioni in casa De Vita: a Pietracatella gli investigatori vanno alla ricerca di tracce. Indizi ed elementi che possano aiutare a fare chiarezza sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e di sua figlia 15enne Sara Di Vita. In azione gli agenti della Questura di Campobasso che sono arrivati nei pressi dell’abitazione della famiglia quando erano da poco passate le nove di questa mattina.

Ricina: nuove perquisizioni in casa De Vita

La casa della famiglia De Vita dove si stanno tenendo le nuove perquisizioni è sotto sequestro. E lo è da mesi. Forse, dopo i controlli di oggi, potrebbe pure iniziare l’iter per togliere i sigilli all’immobile in cui vivevano madre e figlia insieme al padre, Gianni Di Vita e alla figlia maggiore Alice di 19 anni. La polizia è già entrata più volte nella casa della famiglia. La prima a dicembre, nell’immediatezza dei fatti. E poi a gennaio e in quell’occasione vennero sequestrati degli alimenti. Infine questa estate, quando sono entrati in azione gli investigatori tedeschi dell’Istituto Koch, grandi esperti di ricina. Infine, il mese scorso erano state fatte perquisizioni anche nei due uffici di Di Vita.

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