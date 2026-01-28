Tecnologia

La portaerei Lincoln, il mostro dei mari tra capacità militare e tecnologia

di Giuseppe Ariola - 28 Gennaio 2026

Imponente, tecnologicamente avanzata e progettata per proiettare potenza militare su scala globale: la portaerei Usa Abraham Lincoln rappresenta uno degli strumenti più sofisticati e temuti dell’apparato militare statunitense. Nave ammiraglia della US Navy, è molto più di una piattaforma di decollo e d’atterraggio galleggiante per i caccia. E’ una base aerea nucleare mobile, capace di operare in autonomia per mesi e di influenzare gli equilibri geopolitici di intere regioni. Entrata in servizio alla fine degli anni Novanta, la Lincoln appartiene alla classe Nimitz, il cuore pulsante della flotta portaerei americana. Con i suoi oltre 330 metri di lunghezza e un dislocamento che supera le 100mila tonnellate, è una delle navi da guerra più grandi mai costruite. A renderla unica non è solo la stazza, ma il suo sistema di propulsione nucleare. Due reattori che le garantiscono una velocità superiore ai 30 nodi e un’autonomia teoricamente illimitata, limitata solo dalle scorte per l’equipaggio.

Un centro di comando in mare aperto

A bordo operano più di 5.000 persone tra marinai e personale dell’ala aerea. La portaerei è in grado di imbarcare fino a 90 velivoli, tra caccia multiruolo F/A-18 Super Hornet, aerei radar E-2D Hawkeye, elicotteri antisommergibile e droni. Questo mix consente alla Abraham Lincoln di condurre missioni di superiorità aerea, attacchi di precisione, ricognizione e supporto alle operazioni terrestri, trasformandola in un centro di comando avanzato in mare aperto. Dal punto di vista tecnico, il ponte di volo è una macchina perfettamente orchestrata. Catapulte a vapore lanciano i caccia in pochi secondi, mentre i cavi d’arresto consentono atterraggi in spazi ridottissimi, anche in condizioni meteo proibitive. Ogni operazione avviene secondo tempi rigidissimi, con una precisione che ricorda una coreografia industriale ad altissimo rischio.

La portaerei Usa Lincoln come simbolo politico

La Lincoln non naviga mai da sola. È al centro di un Carrier Strike Group, un gruppo da battaglia che include incrociatori, cacciatorpediniere e sottomarini nucleari. Questo dispositivo garantisce difesa aerea, missilistica e antisommergibile, rendendo la portaerei estremamente difficile da colpire. In pratica, attaccare la Abraham Lincoln significherebbe affrontare un intero sistema bellico integrato. Proprio per questa combinazione di potenza, mobilità e deterrenza, la sua presenza in una determinata area del mondo viene letta come un messaggio politico prima ancora che militare. Quando la portaerei Usa Abraham Lincoln entra in uno scenario di crisi, non è mai un dettaglio logistico. E’ un segnale chiaro che gli Stati Uniti stanno osservando, e sono pronti ad agire.