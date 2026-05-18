Cronaca

La svolta: corpi sub Maldive nella grotta, da martedì il recupero

L'accelerazione grazie all'intervento di un team d'élite finlandese

di Giorgio Brescia - 18 Maggio 2026

La tragedia ha una svolta: individuati nella grotta delle Maldive i corpi dei sub italiani, da domani il recupero.

La svolta nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive

I corpi dei quattro sub italiani che risultavano dispersi da giovedì 14 maggio sono stati individuati all’interno della grotta sottomarina di Alimathà, a circa 50 metri di profondità. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal ministero degli Affari Esteri italiano e dai legali delle famiglie.

La scoperta nel cunicolo e l’identità delle vittime

I sub, rimasti intrappolati durante un’escursione partita dalla nave da crociera MV Duke of York, si trovavano in un punto estremamente impervio della caverna sottomarina:

La posizione. I resti sono stati localizzati nel cosiddetto “terzo segmento” della grotta, una zona caratterizzata da scarsa visibilità e passaggi ostruiti.

Chi sono le vittime. Si tratta di Monica Montefalcone (professoressa associata di ecologia all’Università di Genova), di sua figlia Giorgia Sommacal, del biologo marino Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino.

Il primo recupero. Il corpo di una quinta vittima, la guida Gianluca Benedetti, era già stato individuato e recuperato venerdì scorso all’imboccatura della cavità.

L’accelerazione grazie al team d’élite finlandese

Le ricerche erano state sospese sabato a causa di un secondo dramma: la morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori d’élite delle forze armate maldiviane, colto da malore durante le operazioni. La svolta è arrivata questa mattina grazie all’intervento di una squadra speciale.

In azione i subspeleologi della Dan Europe. Tre specialisti finlandesi di fama mondiale (Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist) sono atterrati sul posto con attrezzature speciali per la mappatura e l’immersione in ambienti confinati.

Il piano per il recupero dopo un’immersione di orientamento e di perlustrazione

L’azione, effettuata nelle prime ore della giornata. I tre esperti sono riusciti a individuare il gruppo dei nostri connazionali. Le operazioni per riportare i corpi in superficie dovrebbero scattare domani, martedì 19 maggio.

L’inchiesta e le licenze sospese

Mentre si attendono le complesse manovre di risalita dei corpi, le autorità locali hanno aperto un’indagine formale per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se vi siano state imprudenze o violazioni dei protocolli di sicurezza. Il ministero del Turismo delle Maldive ha già sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della nave MV Duke of York per agevolare gli accertamenti giudiziari.