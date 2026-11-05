Cultura & Spettacolo

L’amore spiegato ai bambini attraverso i colori

di Angelina De Santis - 5 Novembre 2026

Che colore ha l’amore? Per Ilaria Terribile è rosso, ma con tante sfumature quante sono le emozioni che accompagnano la scoperta di un sentimento. Dall’11 novembre arriva in libreria Rosso a colori, pubblicato da 78Edizioni, il nuovo libro illustrato dell’autrice pugliese che prosegue il viaggio iniziato con Nero a colori.

La storia torna nel mondo fantastico di Sky, dove i colori danno forma agli stati d’animo. Questa volta la regina Glory incontra Red, una figura misteriosa che la conduce attraverso Cherry, Ruby e Scarlet. Nel regno di Cherry tutto funziona alla rovescia e persino le risposte arrivano sotto forma di baci. Fra paesaggi immaginari e incontri sorprendenti, Glory scopre quella particolare agitazione che accompagna i primi sentimenti, quando il cuore sembra andare più veloce dei pensieri.

Dietro la favola c’è anche una vicenda personale. «Desideravo continuare a scrivere la loro storia perché sentivo di poter raccontare, attraverso le loro avventure, le mie emozioni», spiega Terribile. La maternità ha inciso profondamente sul suo lavoro. Glory, racconta, rappresenta ciò che la figlia Giulia le ha trasmesso, illuminando una parte di sé che prima conosceva meno.

Formata all’Istituto d’arte di Foggia e alla Scuola internazionale di comics di Chieti, Terribile firma anche le illustrazioni e dedica il volume proprio a Giulia. Accanto ai libri porta avanti laboratori di lettura nelle scuole e nelle librerie. L’invito che apre questa nuova avventura è semplice e promettente. «Adesso ti racconto l’amore. Chiudi gli occhi e immagina!»

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