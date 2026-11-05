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Bertolaso: “Pensione a 64 anni? Quei 4 miliardi servono alla sanità”

L'assessore al Welfare della Lombardia critica l'ipotesi di destinare nuove risorse ai pensionamenti anticipati

di Enzo Ricci - 5 Novembre 2026

I 4 miliardi richiesti per interventi legati alle pensioni a 64 anni dovrebbero essere investiti nella sanità. È la posizione espressa dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine della firma di un protocollo d’intesa con Sanofi su ricerca, innovazione e prevenzione. “Credo che oggi a 64 anni non ci voglia più andare nessuno in pensione, si è allungata la vita e si può continuare a lavorare”, ha affermato Bertolaso. “Quei 4 miliardi, se fossero destinati alla sanità, ha aggiunto, sarebbero un gesto apprezzato da tutti i cittadini della nostra nazione”.

L’assessore ha poi acceso i riflettori sulle risorse previste dalla Manovra 2027 per il sistema sanitario, giudicate insufficienti rispetto alle attese. “Stiamo cercando di riorganizzarci per poter eventualmente gestire una situazione del genere. Speriamo che durante la discussione in Parlamento si cambi rotta”, ha spiegato.

Secondo le stime illustrate da Bertolaso, la Lombardia rischia infatti di ricevere un incremento di fondi sensibilmente inferiore rispetto a quello registrato quest’anno. “Nel 2026 il governo aveva garantito oltre un miliardo di euro aggiuntivo per la Regione. Per il prossimo anno l’aumento sarebbe di quasi mezzo miliardo”, ha sottolineato, parlando di una contrazione degli investimenti legata al contesto economico internazionale e all’eredità finanziaria degli anni precedenti. Un quadro che alimenta le preoccupazioni delle Regioni in vista del confronto parlamentare sulla prossima legge di bilancio.

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