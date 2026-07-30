Cronaca

Donna accoltella l’ex compagno a Rivignano Teor, paura nella frazione Driolassa

Aggressione nella notte a Driolassa, ex compagno gravemente ferito a coltellate durante una lite domestica

di Gianluca Pascutti - 30 Luglio 2026

Momenti di terrore nella frazione Driolassa di Rivignano Teor, in provincia di Udine. Nella tarda serata di mercoledì 29 luglio 2026 una donna ha accoltellato l’ex compagno all’interno della propria abitazione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la lite tra i due sarebbe esplosa in casa e si sarebbe trasformata in una violenta aggressione. La coppia, già separata, avrebbe iniziato a discutere per motivi personali. Nel corso del confronto la donna avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito l’uomo con più fendenti. L’episodio ha sconvolto la piccola comunità di Rivignano Teor, considerata una zona tranquilla della Bassa friulana.

L’uomo ferito fugge e chiede aiuto ai vicini

Dopo l’accoltellamento, l’uomo, un quarantaquattrenne, è riuscito a uscire dall’abitazione nonostante le ferite. Ha raggiunto alcune case vicine chiedendo aiuto in condizioni visibilmente gravi. I residenti, allarmati dal sangue e dalle urla, hanno chiamato subito il numero unico per le emergenze. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Vista la gravità delle ferite è stato richiesto anche l’elisoccorso regionale. Il ferito è stato stabilizzato sul luogo dell’aggressione e poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Udine. Le prime valutazioni mediche parlano di condizioni molto serie e prognosi riservata nonostante un delicato intervento chirurgico.

Donna arrestata per tentato omicidio

Nel frattempo, i Carabinieri di Latisana hanno raggiunto l’abitazione di Driolassa. La donna è stata trovata ancora in casa e accompagnata in caserma per gli approfondimenti. Per lei è scattato il fermo con l’accusa di tentato omicidio. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio della lite domestica. Sono in corso verifiche sul numero esatto dei fendenti, sulla ricerca del coltello e sulla cronologia degli eventi. Particolare attenzione viene dedicata al movente, legato a contrasti personali e a una relazione ormai conclusa.

Comunità sotto shock e indagini in corso

La notizia dell’accoltellamento a Rivignano Teor ha rapidamente fatto il giro della zona. Molti residenti parlano di un episodio inatteso in un contesto solitamente silenzioso. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore con l’ascolto di testimoni e vicini. L’obiettivo è chiarire la dinamica completa dell’aggressione e confermare tutte le responsabilità.

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