Sociale

Le Olimpiadi invernali fanno impennare il prezzo degli affitti a Milano

di Redazione - 19 Gennaio 2026

L’aumento del prezzo degli affitti a Milano ha superato ogni previsione e sta ridisegnando in profondità il mercato degli affitti brevi in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. Quella che alla fine del 2025 era considerata una fase di semplice fibrillazione si è trasformata in una vera e propria corsa ai rialzi, alimentata da una domanda internazionale senza precedenti. Secondo le stime degli operatori del settore, l’interesse dall’estero per alloggi temporanei durante il periodo olimpico è cresciuto di oltre il 160%. Un dato che fotografa con chiarezza il nuovo posizionamento di Milano come hub globale per grandi eventi. Ma che allo stesso tempo solleva interrogativi sull’equilibrio del mercato immobiliare e sull’accessibilità abitativa.

Gli aumenti zona per zona

L’aumento del prezzo degli affitti a Milano è particolarmente evidente nelle aree considerate strategiche per i Giochi. Nelle zone centrali, i canoni medi degli affitti brevi risultano praticamente raddoppiati, con una crescita del 102% rispetto ai livelli pre-olimpici. Quartieri ad alta attrattività come Porta Nuova e CityLife registrano incrementi rispettivamente dell’83% e del 73%, confermandosi tra le aree più ricercate da visitatori e delegazioni internazionali. I rialzi più marcati si osservano tuttavia nelle zone limitrofe alle sedi di gara e alle principali infrastrutture sportive. Ad Assago gli affitti brevi segnano un balzo del 153%, mentre Rho si attesta su un +130%. In questi contesti, un appartamento di dimensioni medie può arrivare a costare fino a 2.800 euro a settimana durante il periodo olimpico.

Aumento del prezzo degli affitti a Milano, tra opportunità ed emergenza abitativa

Per proprietari e gestori, l’aumento del prezzo degli affitti a Milano rappresenta un’opportunità di redditività straordinaria. Allo stesso tempo, però, il quadro normativo si è fatto sempre più stringente. Controlli fiscali intensificati, regole più rigide sugli affitti brevi e una pressione crescente sul tema dell’emergenza abitativa impongono una gestione attenta e professionale. Il rischio, segnalano alcuni osservatori, è che la spinta legata all’evento olimpico produca effetti strutturali di lungo periodo sui prezzi, andando oltre la durata dei Giochi. Le Olimpiadi 2026 si confermano così non solo come un evento sportivo globale, ma anche come un potente acceleratore di trasformazioni economiche e immobiliari per Milano.