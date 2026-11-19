Cronaca

Progetto Respiro, ricostruire un futuro a chi l’ha perso in un giorno

Orfani Speciali, la rete del Sud che non lascia soli i figli delle donne uccise

di Priscilla Rucco - 19 Novembre 2026

Quando una donna viene uccisa dal compagno, la cronaca nera si ferma alla vittima e al suo assassino. Resta fuori dall’inquadratura chi sopravvive: i figli, che in poche ore perdono la madre e, di fatto, anche il padre, finito in carcere o morto suicida. La psicologa Anna Costanza Baldry li ha chiamati “orfani speciali”. Ed è da loro che parte Respiro, acronimo di Rete di sostegno per percorsi di inclusione e resilienza con gli orfani speciali.

Come nasce il progetto Respiro?

Presentato nel febbraio 2022, il progetto Respiro è stato selezionato da Con i Bambini con il bando “A braccia aperte” del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con 3,3 milioni di euro. Capofila è la cooperativa sociale Irene ’95 di Marigliano, guidata da Fedele Salvatore, alla testa di tredici enti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il cuore sono le équipe regionali di emergenza; subito dopo il delitto, grazie ai protocolli con forze dell’ordine, servizi sociali e Tribunale per i minorenni, come l’intesa firmata a Napoli, un educatore o uno psicologo raggiunge il bambino, lo aiuta a reagire, lo accompagna al funerale della mamma e nel ritorno a scuola. Poi avviene la presa in carico: psicoterapia per gli orfani e per chi li cresce, una “dote educativa” per libri, gite e sport, l’aiuto per ottenere i sussidi.

Il dato più eloquente è quello che, però, ancora manca. In Italia non esiste un censimento ufficiale per gli orfani di femminicidio. Le stime vanno da duemila a oltre tremila orfani. Respiro la mappa l’ha costruita a mano, incrociando cronache e fascicoli. Sarebbero circa trecento orfani sotto i 21 anni individuati nel Mezzogiorno, 120 agganciati, 106 presi in carico nel primo triennio. Quasi nessuno era seguito prima dai servizi sociali, segno che la violenza, in molte case, cresceva senza che nessuno la denunciasse. Oggi neppure i tribunali raccolgono il dato. In tutta Italia la rete “A braccia aperte” ha accompagnato circa 350 minori in cinque anni.

I bambini che assistono

I dati raccolti dai progetti vedono il 36 per cento dei bambini era presente al delitto, il 74 per cento ha tra 7 e 17 anni quando entra nel percorso, il 42 per cento vive in una famiglia affidataria, spesso di parenti stretti. Il trauma lascia, come possiamo immaginare, segni profondi: ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi del sonno e alimentari, aggressività e nei più piccoli, si arriva anche a regressioni e mutismo selettivo. C’è il conflitto di lealtà verso un padre che troppo spesso è anche l’assassino e il rischio – da adulti – di ripetere legami violenti. Per questo l’aiuto psicologico non può avvenire in maniera sporadica, ma deve durare anni ed evitare che il bambino racconti la stessa scena a troppi interlocutori diversi.

Chi prende con sé questi ragazzi lo fa all’improvviso, tra case inadatte, avvocati, terapie e scuola. L’83 per cento delle famiglie seguite arriva a fine mese con grande difficoltà. La legge 4 del 2018 prevede gratuito patrocinio, assistenza psicologica e 300 euro al mese per ogni minore in affido. Per il 2026/2027 il Viminale ha fissato borse di studio da 1.400 euro per la primaria fino a 3.200 per l’università, ridotte se le domande superano le risorse, da chiedere entro il 28 febbraio 2027. C’è poi un indennizzo fino a 60mila euro attraverso il fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, mentre chi assume un orfano ottiene sgravi del 50 per cento per tre anni.

Fondi, i soldi che non arrivano

Su carta sembrerebbe tutto impeccabile, ma c’è un grande paradosso nel nostro Paese. Il fondo statale partiva da 14,5 milioni nel 2020 ed è sceso a 12 milioni l’anno dal 2021 al 2024: dal 2020 a oggi sono stati stanziati 61,9 milioni, ma erogati circa 2,3, appena il 3,7 per cento. Le risorse non mancano sulla carta, restano ferme tra i moduli e le prefetture.

Domande complesse, informazioni scarse, tempi lunghi, e chi avrebbe diritto all’aiuto spesso non lo sa. E la legge sul Registro nazionale degli orfani, uscita dalla commissione il 14 ottobre, si finanzia riducendo proprio il fondo per le vittime. Il privato sociale, intanto, rilancia: a giugno Con i Bambini ha stanziato altri 10 milioni, di cui 1,5 per “Ad Ampio Respiro”, che porta il modello in nove regioni del Centro-Sud.

Tra gli orfani di femminicidio vogliamo parlare di Giuseppe Delmonte. Il ragazzo aveva 18 anni quando, nel 1997, la madre Olga Granà fu uccisa dall’ex marito. Lasciò gli studi di medicina. Oggi collabora con Respiro e ha creato “Il Sogno di Olga”, fondo per lo studio che a luglio ha premiato i primi dieci ragazzi. “Non è degno di uno Stato civile non avere un censimento”, ripete. Ha ragione. I numeri del Viminale scendono, sarebbero 97 le donne uccise nel 2025 e un calo del 37 per cento nel primo semestre 2026, ma una statistica in discesa non consola chi resta senza genitori.

E ogni madre uccisa lascia figli che devono continuare la propria vita, nonostante tutto. Contarli, conoscerli per nome, seguirli fino all’età adulta è il primo modo per non abbandonarli una seconda volta. E questo problema, per una società che si dice “civile”, dovrebbe essere una priorità da risolvere.

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