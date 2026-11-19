Politica

Polemiche, fuoriuscite e il timore di un Pd in piena crisi di identità

di Giuseppe Ariola - 19 Novembre 2026

Perdere pezzi in politica non è mai una cosa positiva. Se poi ciò accade per un posizionamento discutibile su una legge approvata anche con il sostegno di parte dell’opposizione, come quella contro l’antisemitismo, la situazione appare ancora più grave. La decisione di Emanuele Fiano di lasciare il Pd deve quindi suonare al Nazareno come un sonoro campanello d’allarme. Al di là dell’addio in sé per sé di uno storico esponente del partito, a far riflettere deve essere soprattutto il posizionamento politico imposto dalla segretaria Elly Schlein.

L’indisponibilità a convergere sull’appello rivolto a tutti i partiti dalla senatrice a vita Liliana Segre, la determinazione di stroncare ogni tentativo di mediazione interna – magari optando per l’astensione invece che per un voto di netta contrarietà – e l’incapacità di guardare non già a un determinato governo straniero, ma a una comunità che ha una storia e una valenza importanti nel nostro Paese, denotano una miopia che rischia di essere pagata a caro prezzo.

O meglio, uno strabismo che induce a guardare con particolare interesse ai Pro-Pal, ai centri sociali come Askatasuna e a realtà fautrici dell’odio verso Israele. Insomma, si preferisce strizzare l’occhio a chi non sa fare di meglio che porsi contro qualcosa o qualcuno, a violenti, facinorosi e odiatori seriali, per correre dietro alle bandiere ideologiche e agli estremismi di Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Incuranti di tagliare ogni ponte con la tradizione dello stesso Pd, ma soprattutto con un elettorato per buona parte moderato che apprezza e preferisce la ragionevolezza della diplomazia politica ai toni urlati e alle posizioni tranchant a tutti i costi. Questo posizionamento ha un prezzo politico che rischia di rivelarsi estremamente alto.

Dopo l’addio di Fiano, il Pd davanti alla crisi di identità

Anche perché la legge contro l’antisemitismo non ha assolutamente nulla a che vedere con una linea di politica estera a sostegno della soluzione dei “due popoli e due Stati” o con le legittime critiche a Netanyahu. Tanto è vero che quanti tra i dem hanno sostenuto il provvedimento durante il precedente passaggio al Senato adesso rivendicano il proprio voto a favore.

Non solo, definiscono quello alla Camera come un errore e, addirittura, una sconfitta tanto più pesante alla luce della decisione di Fiano. Il che contribuisce ad alimentare le polemiche tra i riformisti dem e la linea della segretaria, determinata nell’imporre un posizionamento che anche nella maggioranza del partito in molti non condividono. Un errore strategico che va ben oltre i mal di pancia che ormai da tempo agitano il Pd. Un vero e proprio scivolone inquadrabile anche nella sottovalutazione delle dirette conseguenze di una linea avvertita dissonante, dentro e fuori gli ambienti parlamentari.

L’eco di quel voto, infatti, è immediatamente rimbalzata ben oltre le aule parlamentari. Allo stesso modo, l’addio di Fiano è rimasto tutt’altro che rinchiuso nelle sole stanze del Pd. E non solo per quanto riguarda gli attestati di stima e solidarietà giunti all’ormai ex esponente dem, ma anche per la reazione della comunità ebraica di Milano per la quale il “voto del Pd sul ddl contro l’antisemitismo certifica che l’antisemitismo è a sinistra”. Un commento decisamente duro che restituisce come sia stata vissuta e percepita una presa di posizione che suona come incoerente. E che proprio per questo confonde e rischia di risultare controproducente anche in termini di consenso. Oltre a imbarazzare quanti non si riconoscono più in un partito che sembra abbia nel tempo sempre più smarrito il valore della responsabilità istituzionale. Alimentando i timori di un Pd in piena crisi di identità.

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