Esteri

Trump-Xi: “Rapporto eccezionale”, apertura su Ucraina e Iran

Il leader cinese: “Le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono migliorate”

di Ernesto Ferrante - 19 Novembre 2026

Il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen segna un nuovo tentativo di consolidare il dialogo tra le due maggiori potenze mondiali in una fase segnata da conflitti e tensioni geopolitiche. Il presidente americano ha definito “eccezionale” il rapporto personale costruito con il leader cinese fin dalla sua prima visita di Stato in Cina nel 2017, sostenendo che sia nell’interesse di Washington e Pechino continuare a coltivare questa relazione.

Ucraina e Hormuz in cima alle agende

Trump ha indicato tra le priorità condivise la ricerca di una soluzione alla guerra tra Russia e Ucraina, affermando di ritenere che entrambe le leadership desiderino vedere la fine del conflitto. Il presidente statunitense ha inoltre sottolineato la convergenza con Pechino sulla necessità di garantire la sicurezza dei flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz e di impedire che l’Iran acquisisca armi nucleari. La stabilità del Golfo Persico resta un interesse strategico condiviso da Washington e Pechino, considerato il peso che la regione continua ad avere per i mercati energetici globali e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento.

Il traffico di fentanyl tra i dossier

Tra i temi affrontati figurano anche la cooperazione contro il traffico di fentanyl, sostanza responsabile di una grave crisi sanitaria negli Stati Uniti. Negli ultimi anni Washington ha più volte chiesto una maggiore collaborazione cinese per contrastare l’esportazione di precursori chimici utilizzati dai cartelli della droga per produrre oppioidi sintetici.

Xi Jinping ha descritto i rapporti bilaterali come “sostanzialmente stabili” e in miglioramento, sostenendo che la cooperazione tra Cina e Stati Uniti abbia portato benefici concreti ai cittadini dei due Paesi e contribuito a rafforzare la stabilità internazionale. Dichiarazioni che lasciano intravedere la volontà di mantenere aperti i canali diplomatici nonostante le divergenze che continuano a separare le due superpotenze su commercio, tecnologia, sicurezza e influenze regionali.

L’incontro bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump a margine del vertice Apec a Shenzhen si è concluso alle 7:40 circa, ore italiane. A comunicarlo sono stati i media cinesi.

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