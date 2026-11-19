Editoriale

No patrimoniale, No Party

di Laura Tecce - 19 Novembre 2026

A sinistra si è riaperta la stagione della caccia ai ricchi. Almeno in teoria, perché quando si passa dagli slogan ai numeri, il Campo largo scopre di avere idee piuttosto diverse su cosa si debba intendere per “ricchezza” e su chi meriti davvero di finire nel mirino del fisco. Le differenze non sono affatto marginali: quale portafoglio è arrivato il momento di alleggerire?

Per Fratoianni la risposta è chiara: si parte dai patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro, immobili compresi. Il modello Zucman, al quale guarda Schlein, restringe invece il campo a una cerchia ristrettissima di super ricchi, con patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. I numeri parlano: circa 50-75 mila contribuenti per la proposta di Avs, appena 2.500 i potenziali destinatari della misura che piace ai dem. Una distanza che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione quanto siano distanti le posizioni. Poi c’è il terzo Robin Hood, che è un po’ meno Robin Hood degli altri due: Conte.

Il leader che ha costruito una parte importante della propria identità politica sul reddito di cittadinanza – simbolo di una stagione in cui il Movimento prometteva di redistribuire risorse e protezione sociale – oggi sceglie la prudenza. Quella proposta dal M5S, infatti, non è una patrimoniale in senso stretto: non punta a colpire il patrimonio nel suo complesso, né mette gli immobili nel mirino. Preferisce intervenire sulle grandi ricchezze finanziarie e sulla speculazione.

Una posizione che lo tiene lontano (molto lontano…) dalla linea di Fratoianni e Bonelli e rende tutt’altro che scontata l’intesa con il Pd. I distinguo, ormai, sono diventati politicamente espliciti e dalle parti di Avs è arrivato un ultimatum netto. “Senza patrimoniale non c’è la coalizione”: non basta una generica disponibilità a discutere di tassazione dei super ricchi, si pretende che la misura entri nero su bianco nel programma comune. Schlein prova a mediare, indicando come obiettivo esclusivo le grandi fortune e assicurando che “il ceto medio non sarà coinvolto”.

Ma la definizione di ceto medio, quando si parla di patrimoni, non è così semplice: una casa di proprietà, i risparmi di una vita o un immobile ereditato non fanno automaticamente di una persona un multimilionario. E questo è un “dettaglio” ben noto al Nazareno. Una parte del suo elettorato più fedele abita nei quartieri eleganti, nei centri storici protetti dalle Ztl, tra salotti buoni e appartamenti non esattamente alla portata di tutti.

La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni, si sa. Per costoro deve essere sicuramente entusiasmante sentir parlare, in astratto, di “redistribuzione”.

Un po’ meno entusiasmante è la prospettiva di ritrovarsi nella platea dei contribuenti. La tassa sulla ricchezza ci può stare, insomma, purché il confine tra ricchi e non ricchi venga tracciato sempre un po’ più in là del proprio conto corrente. E la difficoltà di trovare una sintesi non riguarda soltanto la patrimoniale: emerge anche dagli emendamenti alla manovra.

Il Campo largo è riuscito a depositarne 18 comuni – dal salario minimo alla sanità, dalla scuola alle pensioni – ma ciascun partito ha continuato a coltivare anche il proprio pacchetto di proposte: circa 1.600 quelle del Pd e 1.500 quelle del Movimento 5 Stelle. L’unità regge quando si tratta di fare fronte comune contro il governo; diventa più complicata quando bisogna trasformare le richieste in una piattaforma economica condivisa.

Sarebbe però troppo comodo raccontare le divisioni come un’esclusiva dell’opposizione. Anche la maggioranza ha presentato circa 2.000 emendamenti su un totale di 6.600, un record per questa legislatura. Non è una prova di crisi, ma il segnale di priorità differenti.

La Lega insiste su Quota 64 – storico cavallo di battaglia – mentre Forza Italia e Noi Moderati puntano sulla rivalutazione delle pensioni. Anche sul contributo delle banche le posizioni divergono: Salvini vorrebbe un maggiore apporto degli istituti, mentre gli alleati azzurri invitano alla cautela per evitare ricadute su imprese e risparmiatori. La differenza è che il centrodestra governa: deve trovare una sintesi assumendosi la responsabilità delle coperture e delle scelte; e le richieste dei partiti devono fare i conti con i saldi di bilancio, non soltanto con le aspettative degli elettori.

Il Campo largo, invece, deve ancora dimostrare di essere una coalizione che marcia compatta. E dovrebbe chiarire quale modello economico abbia in mente, al di là della tentazione di individuare sempre un nuovo contribuente da mettere nel mirino. Non basta pronunciare la parola “equità”. Sarebbe necessario – e trasparente – spiegare chi paga, quanto paga, quali effetti produce il prelievo sugli investimenti e, soprattutto, che cosa si intende fare delle risorse raccolte. Insomma, bisognerebbe almeno mettersi d’accordo su chi deve pagare il conto.

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