Politica

Oltre sei miliardi per lo scudo invisibile: la sfida di Crosetto alla guerra ibrida

di Eleonora Manzo - 19 Novembre 2026

C’è un momento preciso in cui la storia smette di essere un libro di testo e torna a bussare con il rumore delle emergenze. Quello attuale, descritto senza infingimenti dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera, è uno di quei passaggi. L’annuncio di un piano da oltre sei miliardi di euro nei prossimi anni per contrastare la guerra ibrida e cognitiva non è una semplice voce di spesa. È una presa d’atto politica e culturale. La dottrina della Difesa cambia pelle: mentre l’opposizione si perde in sterili polemiche sui bilanci, il governo traccia una linea netta sulla sicurezza nazionale. Il nemico non bussa più con i carri armati, ma si insinua nei cavi sottomarini, negli ospedali, nelle scuole e nei social. La risposta dell’esecutivo è una svolta strategica che guarda al futuro, nonostante le incognite dei conti pubblici.

Per anni l’Italia, cullata dall’illusione di una pace perpetua garantita da altri, ha considerato la difesa un capitolo residuale. Oggi la realtà presenta il conto. Dai falsi allarmi bomba nelle stazioni agli attacchi hacker contro la sanità, fino alle campagne di disinformazione che inquinano il dibattito democratico, il conflitto è già tra noi. Non si combatte più soltanto nelle trincee dell’Est Europa o nel Mar Rosso, ma dentro gli smartphone e nelle reti energetiche.

La visione messa in campo da Crosetto e sostenuta dall’esecutivo ha il merito della chiarezza. Passare dai 126 milioni del 2019 agli oltre seicento milioni annui attuali, fino a superare i sei miliardi nel medio periodo, significa dotare il Paese di uno scudo tecnologico all’altezza dei tempi. I benefici sono evidenti e vanno oltre il perimetro militare. Investire in cybersicurezza, satelliti e intelligenza artificiale significa proteggere il sistema produttivo, mettere al sicuro i risparmi e garantire i servizi essenziali. In un’economia interconnessa, la vulnerabilità digitale equivale a un suicidio industriale, senza contare l’effetto volano per la ricerca e le imprese italiane dell’aerospazio.

Certo, non sfugge la delicatezza del momento. Ragionare di miliardi mentre si discute la legge di bilancio richiede equilibrio e responsabilità. I rischi esistono e vanno governati. Il primo è finanziario: in una stagione segnata dai vincoli europei e dal sostegno a famiglie e imprese contro il carovita, ogni euro deve produrre risultati misurabili, evitando sprechi e duplicazioni burocratiche. Il secondo rischio è strategico: la tecnologia corre più veloce delle leggi. Stanziare risorse ingenti non basterà senza riformare le regole d’ingaggio, la formazione del personale e senza una nuova responsabilità dei colossi digitali che lucrano sugli algoritmi.

Qui si misura il peso delle priorità per il Paese. La sinistra, fedele a un pacifismo di maniera tanto nobile nelle intenzioni quanto disarmato nella pratica, continua a contrapporre la spesa sociale a quella militare. È un falso dilemma. Non esiste welfare, sanità o crescita economica se uno Stato non difende la propria sovranità e le proprie infrastrutture critiche. La sicurezza non è un lusso, ma la precondizione stessa della libertà e del benessere collettivo.

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