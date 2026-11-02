Cronaca

Lite per i rumori, ma dal balcone piove droga: arrestato pusher a Roma con un chilo di stupefacenti

Decisiva una busta lanciata dalla finestra

di Enzo Ricci - 2 Novembre 2026

Una lite tra vicini per i rumori di un cantiere si è trasformata in un blitz antidroga a Roma. Gli agenti del Commissariato Porta Maggiore e delle Volanti erano intervenuti per riportare la calma in uno stabile, dove un residente aveva minacciato alcuni operai impegnati in una ristrutturazione. Quando tutto sembrava risolto, il colpo di scena. Nel parcheggio uno degli operai ha visto precipitare dall’alto una busta azzurra contenente oltre 150 dosi di cocaina e due panetti di hashish. La traiettoria conduceva direttamente alla finestra dell’uomo coinvolto nella lite.

La perquisizione ha fatto emergere una vera e propria base dello spaccio. Nel frigorifero erano nascosti cocaina, hashish e marijuana. Nelle altre stanze bilancini, materiale per il confezionamento e altra droga pronta per la vendita. Sequestrati anche oltre 5mila euro in contanti. Il bilancio finale è di circa un chilo di stupefacenti recuperati tra cocaina, hashish e marijuana. Per un 34enne di origine tedesca sono scattate le manette. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.

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