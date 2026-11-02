Politica

Padroni del nostro destino: la sfida del nucleare tra sovranità e bollette

di Eleonora Manzo - 2 Novembre 2026

Il lungo inverno ideologico del nucleare italiano si è ufficialmente concluso lo scorso 23 settembre con il sì definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare sostenibile, in vigore dal 15 ottobre 2026. L’Italia archivia quasi quarant’anni di rimozioni post-referendarie e riavvia le lancette della propria pianificazione energetica.

Non si tratta di un via libera immediato ai cantieri, bensì dell’apertura di una finestra normativa cruciale: dodici mesi di tempo entro cui il governo dovrà varare i decreti attuativi che regoleranno l’intero ciclo di vita degli impianti di nuova generazione, la sicurezza e la gestione delle scorie.

Le reazioni politiche dei leader del centrodestra all’approvazione del provvedimento riflettono l’importanza strategica attribuita alla svolta. Giorgia Meloni ha salutato il voto parlando di una ‘promessa mantenuta’, un passo decisivo per rimediare a decenni di scelte energetiche miopi e per restituire competitività alla nazione.

Sulla stessa linea Matteo Salvini, che ha definito il ritorno all’atomo ‘un atto di coraggio e modernità non più rinviabile’, utile a liberare l’Italia dal giogo delle importazioni straniere e a tagliare drasticamente i costi delle bollette. Soddisfazione espressa anche da Forza Italia e dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, che rivendica la costruzione di un quadro giuridico solido per un ‘nuovo paradigma energetico’, in cui l’atomo non è un’alternativa alle fonti rinnovabili, ma l’unico pilastro in grado di garantire il carico di base necessario a stabilizzare la rete nazionale.

La dottrina politica della maggioranza si snoda lungo direttrici chiare. In primo luogo, la sicurezza e la sovranità nazionale: l’Italia non può correre il rischio di rimanere ostaggio delle turbolenze geopolitiche sui mercati del gas, né dipendere dall’elettricità nucleare acquistata oltreconfine. In secondo luogo, la competitività industriale. Abbassare strutturalmente le tariffe per le imprese è considerato un imperativo per frenare la deindustrializzazione.

Infine, la decarbonizzazione pragmatica. Gli obiettivi europei al 2050 sono giudicati irraggiungibili senza una fonte a zero emissioni che funzioni h24, rifiutando l’ambientalismo ideologico delle opposizioni.

L’approfondimento su ciò che comporterà questa svolta impone di guardare al futuro prossimo con rigoroso realismo, distinguendo i piani temporali attraverso una precisa tabella di marcia.

Nell’immediato, entro i primi dodici mesi, lo scenario sarà dominato dal risiko dei decreti attuativi. Sarà questo il vero banco di prova politico e tecnico, il governo dovrà dare vita a una nuova Authority indipendente per la sicurezza nucleare e definire i parametri per la localizzazione dei futuri siti.

Per disinnescare la sindrome Nimby (il rifiuto collettivo alla realizzazione di opere pubbliche), la legge introduce robusti fondi di compensazione, con sconti fiscali e incentivi economici diretti per i comuni ospitanti.

Nel medio periodo – 3-6 anni – l’orizzonte vedrà protagonisti i Piccoli Reattori Modulari e le grandi aziende di Stato come Enel ed Eni formeranno consorzi con privati della chimica o dell’acciaio per mappare e installare i reattori direttamente a ridosso dei distretti energivori della Pianura Padana e del Centro-Sud. Solo a cavallo dei prossimi 7-10 anni assisteremo all’accensione dei primi reattori.

Poter governare l’atomo in regime di autosufficienza energetica proietterebbe l’Italia in una nuova dimensione geopolitica ed economica.

Il primo grande beneficio sarebbe l’immunizzazione strutturale del nostro sistema produttivo dagli umori esterni. Non più vassalli dei panieri energetici altrui, ma padroni del nostro destino industriale.

Questo si tradurrebbe in una stabilità dei prezzi dell’elettricità a lungo termine, capace di attrarre massicci investimenti esteri e di blindare la competitività del Made in Italy. Sotto il profilo tecnologico, l’indipendenza nucleare stimolerebbe una filiera di altissimo livello nell’ingegneria e nella componentistica avanzata, trattenendo nel Paese i migliori cervelli scientifici.

L’autosufficienza permetterebbe all’Italia di sedere ai tavoli europei sulla transizione non più come un importatore vulnerabile e bisognoso di deroghe, ma come un partner paritario e sovrano, capace di coniugare la tutela dell’ambiente con la crescita reale della nazione. La sfida istituzionale, tecnica e culturale è appena cominciata.

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