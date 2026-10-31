Il quinto giro di ruota, la Manovra aumenta le estrazioni del Lotto
Non nasce come in precedenza quale risposta d'urgenza a una calamità specifica del Paese ma come leva finanziaria per le casse erariali
La metamorfosi del Lotto tra emergenze e conti dello Stato. Cinque estrazioni a settimana: è questo il nuovo traguardo fissato.
Lotto, si cambia
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha 60 giorni dall’entrata in vigore della norma prevista nel disegno di legge di Bilancio per istituire ufficialmente il quinto appuntamento settimanale, con l’indicazione della giornata del mercoledì.
Quella dei concorsi aggiuntivi è una storia di trasformazione progressiva. Tutto ebbe inizio nel maggio 2023 con il Decreto Alluvione, quando il governo introdusse l’estrazione straordinaria del venerdì per sostenere l’Emilia-Romagna colpita dalle alluvioni.
Misura prorogata poi per l’intero 2024 tramite il Decreto Milleproroghe. La quarta estrazione del venerdì trova ora una stabilizzazione definitiva a decorrere dal 2025 con l’Articolo 13 della Manovra.
Garantisce un gettito extratributario annuo fisso di 50 milioni di euro, destinati interamente al Fondo per le Emergenze Nazionali della Protezione Civile.
La curiosità delle estrazioni
Ma la vera curiosità contabile sta nel passaggio da quattro a cinque concorsi. La nuova estrazione del mercoledì, estesa anche ai giochi opzionali e complementari.
Non nasce come risposta d’urgenza a una calamità specifica ma come leva finanziaria per le casse erariali. Le stime ufficiali indicano infatti maggiori entrate nette pari a 30,5 milioni di euro nel 2027, destinate a salire a 43,1 milioni di euro a decorrere dal 2028.
Con questo ulteriore tassello, il calendario dei concorsi segna il passaggio dal classico modello trisettimanale a una frequenza quasi quotidiana.
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