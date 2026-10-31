Torino

Innovazione, welfare, cultura: da Fondazione Crt in arrivo 161 milioni per il territorio

di Redazione - 31 Ottobre 2026

90 milioni per l’attività istituzionale ordinaria, 40 milioni per progettualità emblematiche e 31 milioni derivanti dalla Legge 178/2020

Torino, 29 ottobre 2026 – Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT, sotto la guida della Presidente Anna Maria Poggi, ha approvato il Documento Programmatico Previsionale (DPP) per il 2027, che conferma e rafforza l’impegno della Fondazione per l’innovazione e per il sostegno del territorio e delle sue comunità.

Sono 90 milioni di euro le risorse destinate alla prosecuzione e all’evoluzione degli interventi istituzionali più consolidati e alle nuove progettualità, in crescita del 12,5% rispetto al 2026. A queste si aggiungono 40 milioni di euro per Progettualità Emblematiche, destinate a interventi strategici negli ambiti della rigenerazione urbana e sociale, della riduzione dei divari territoriali, della ricerca e innovazione e dell’inclusione. Ad essi si aggiungono ulteriori 31 milioni di euro, stimati in applicazione della Legge 178/2020, che potranno essere destinati ad attività di interesse generale svolte anche in accordo con la pubblica amministrazione, con particolare attenzione a interventi consistenti e pluriennali.

Le risorse complessivamente disponibili per l’attività istituzionale nel 2027 raggiungono così 161 milioni di euro (+7,3% rispetto al DPP 2026), rafforzando la capacità della Fondazione di affiancare all’attività erogativa tradizionale una crescente progettualità diretta e interventi strategici di medio-lungo periodo.

Il DPP 2027 si inserisce peraltro nel percorso di programmazione pluriennale 2026-2028, consolidando i programmi esistenti e sviluppando nuove iniziative in risposta ai bisogni emergenti del territorio. La programmazione annuale traduce infatti gli indirizzi pluriennali in stanziamenti per settore, bandi tematici e progetti propri.

“Il DPP 2027 consolida la visione di lungo periodo della Fondazione CRT e rafforza la nostra capacità di intervenire sulle trasformazioni che interessano il territorio e le comunità – dichiara Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT –. Accanto alla continuità dei programmi che negli anni hanno costruito un rapporto forte con il territorio, vogliamo accrescere la capacità della Fondazione di promuovere direttamente progettualità strategiche, anche pluriennali, costruendo alleanze e mettendo a sistema competenze e risorse. La dotazione di 161 milioni di euro ci permette di guardare alle sfide del futuro con strumenti importanti, investendo sulle persone, sulla coesione delle comunità, sui divari territoriali, sulla conoscenza, sull’innovazione e sul patrimonio culturale”.

Per l’attività ordinaria, i 90 milioni di euro saranno suddivisi fra le tre principali aree di intervento istituzionale.

29,5 milioni di euro saranno destinati all’ambito “Cura”, dedicato al welfare e al territorio, per promuovere comunità più coese, inclusive e resilienti. Proseguiranno e saranno rafforzati i programmi per l’inclusione delle persone con disabilità, a partire da Vivomeglio e dall’Agenda della Disabilità, insieme al percorso Eventi for all. Continueranno gli interventi rivolti all’infanzia, ai minori e alle famiglie, con il programma Ulaop, e le iniziative di contrasto alle fragilità e alle diverse forme di povertà. Proseguiranno inoltre Missione Soccorso, a sostegno del sistema dell’emergenza e del primo soccorso, Cantieri per l’ambiente e il territorio e gli interventi a favore della protezione civile. Un’attenzione specifica sarà dedicata ai piccoli Comuni e alle aree interne, per contribuire a ridurre i divari territoriali e rafforzare le comunità locali.

All’ambito “Crescita”, dedicato a ricerca e istruzione, saranno destinati 29,5 milioni di euro, con l’obiettivo di investire sul capitale umano, sull’educazione, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull’innovazione. Proseguiranno programmi consolidati come Diderot, che ogni anno coinvolge oltre 100 mila studenti, insieme alle iniziative di contrasto alle disuguaglianze educative, come Il mio posto nel mondo, e a Insieme per il successo formativo, che rafforza le competenze scolastiche in collegamento con il mondo del lavoro. Continuerà inoltre Percorso 27, dedicato all’inclusione sociale e lavorativa delle persone con un trascorso detentivo. La Fondazione continuerà a sostenere gli Atenei del Piemonte e della Valle d’Aosta, l’ecosistema dell’innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il Progetto Lagrange, sviluppato con la Fondazione ISI per valorizzare la ricerca e il talento.

All’ambito “Meraviglia” saranno destinati 31 milioni di euro per sostenere la cultura, lo spettacolo dal vivo, il patrimonio storico, artistico e architettonico e le principali istituzioni culturali del territorio. Continueranno i programmi a sostegno dello spettacolo dal vivo, tra cui Orizzonti L.I.V.E. e Not&Sipari, insieme agli interventi dedicati all’arte contemporanea e alla valorizzazione del patrimonio. Proseguiranno inoltre Città e Cattedrali e Cultura a porte aperte, che attraverso l’innovazione tecnologica favorisce l’accessibilità e la fruizione di beni culturali diffusi sul territorio, Immagini e Prospettive, dedicato alle attività espositive, e BEST – Beni senza tempo, dedicato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.

L’attività sarà sviluppata anche in sinergia con le entità dell’ecosistema della Fondazione, a partire da OGR Torino, Fondazione ISI, Fondazione Arte CRT e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, in una logica di progressiva integrazione delle competenze e degli strumenti a disposizione.

Nel 2027 si rafforzerà anche la dimensione internazionale della Fondazione: dal 24 al 27 maggiole OGR Torino ospiteranno il Philea Forum, per la prima volta in Italia, con circa 800 rappresentanti della filantropia europea e internazionale riuniti attorno al tema “Democracy”, tappa significativa del percorso di consolidamento delle reti e delle partnership internazionali della Fondazione.

Completano la programmazione 2027 40 milioni di euro destinati alle Progettualità Emblematiche, che consentiranno alla Fondazione di sostenere interventi strategici anche in una prospettiva pluriennale negli ambiti della rigenerazione urbana e sociale e degli investimenti a impatto, del sostegno ai Comuni e della riduzione dei divari territoriali, della ricerca e innovazione sui temi della resilienza climatica e delle trasformazioni demografiche, e 31 milioni di euro stimati in applicazione della Legge 178/2020.

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