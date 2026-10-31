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Parigi, il Consiglio di Stato blocca il corteo nel centro città

Accolto il ricorso della Prefettura contro la decisione del tribunale amministrativo. Confermato il percorso periferico

di Mauro Trieste - 31 Ottobre 2026

Nuovo colpo di scena alla vigilia della grande manifestazione prevista oggi a Parigi. Il Consiglio di Stato francese ha annullato la decisione del tribunale amministrativo della capitale che aveva autorizzato il percorso richiesto dagli organizzatori, da Place de la Bastille a Place de la Nation.

Secondo quanto riferito dall’Afp, la massima autorità della giustizia amministrativa ha accolto il ricorso presentato dalla Prefettura, che si era opposta all’ordinanza emessa ieri sera dal tribunale amministrativo. Quest’ultimo aveva infatti revocato il divieto imposto dalle autorità sul tracciato originariamente previsto.

Con la nuova decisione viene quindi confermato il percorso alternativo stabilito dalla Prefettura, da Porte de Bagnolet a Porte de Charenton, lungo la periferia orientale della città. La scelta arriva in un contesto di elevata attenzione per la sicurezza. Le autorità francesi hanno classificato la giornata come particolarmente delicata sul piano dell’ordine pubblico, imponendo restrizioni per evitare possibili tensioni nel centro della capitale.

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