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Targhe personalizzate il “listino” della Manovra

Quanto costerà dotarsi di una targa personalizzata: tempi e prezzi

di Paolo Diacono - 31 Ottobre 2026

(Fonte: immagine generata dall'Ai)

La manovra ha reso strutturale il taglio del bollo auto e, contestualmente, ha aperto alla possibilità delle targhe personalizzate. Dal testo bollinato emergono i dettagli e soprattutto il “prezzario” della misura. Sarà possibile chiedere contrassegni dal 1° marzo del prossimo anno. I costi sono stati fissati in mille euro per le persone fisiche rispetto alle domande che verranno presentate fino al 31 maggio del 2027. Il prezzo poi scenderà a 500 euro per le richieste inoltrate dal 1° giugno prossimo.

Targhe personalizzate, quanto si dovrà pagare

I prezzi delle targhe personalizzate salgono per le società giuridiche, e cioè per le imprese. Che pure avranno (molto) interesse – se non altro a fini pubblicitari – alla misura che emerge dal testo della manovra bollinata e già trasmessa alla Camera dei Deputati. Il costo per le società, imprese e persone giuridiche sarà pari a 10mila euro per le domande presentate fino al 31 maggio del 2027. Il prezzo, anche qui come per le persone fisiche, scenderà a 5.000 euro per tutte le richieste che saranno inoltrate dal 1° giugno in poi. La ragione del costo maggiore prima anziché dopo è facile da intendere: occorrerà muoversi per essere sicuri che il primo claim, la propria “frase” da incidere sulla targa non venga “rubata” da chi saprà far prima di noi.

Ulteriori costi

C’è un ulteriore costo, nemmeno troppo nascosto, per le targhe personalizzate nelle pieghe del testo bollinato della Manovra. Difatti, come si legge nella relazione tecnica “al corrispettivo deve aggiungersi il costo di produzione destinato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la restante quota a titolo di maggiorazione destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

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