Italpress Notizie Spettacoli

Madonna, il 27 marzo esce Confessions on a Dance Floor (The Silver Collection) in vinile

di Italpress - 5 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Per la prima volta in assoluto, il mix continuo originale dell’album di Madonna acclamato dalla critica Confessions on a Dance Floor (The Silver Collection) sarà pubblicato su vinile, disponibile dal 27 marzo. Stampato su 2LP in vinile argento e accuratamente adattato alle sue specifiche tecniche rivoluzionarie, questa versione altamente stimata preserva il flusso ininterrotto da club dell’album così come Madonna lo aveva inteso.

The Silver Collection è una serie di riedizioni limitate in vinile che celebrano i 40 anni della carriera ineguagliabile e influente di Madonna. Inoltre, una versione esclusiva di sul D2C include un poster, disponibile lo stesso giorno. La collaborazione di Madonna con il produttore Stuart Price ha trasformato il suo suono in un electropop elegante e intriso di disco che ha dettato il tono per la musica dance moderna. Il risultato è stata una serie di singoli di successo mondiale, tra cui “Hung Up”, “Sorry”, “Get Together” e “Jump” – tutti hanno raggiunto il numero 1 nella classifica Dance Club Songs di Billboard, cementando ulteriormente l’impatto di Madonna sulla musica dance. Al momento della sua uscita, l’album ha scalato la vetta della Billboard 200, rimanendo in classifica per ben 37 settimane e facendo guadagnare a Madonna un GRAMMY® Award per il Miglior Album Electronic/Dance.

Inoltre, The Confessions Tour – Live from London è stato annunciato per il Record Store Day 2026. Registrato dal vivo alla Wembley Arena nell’agosto del 2006, questa pubblicazione in edizione limitata cattura 13 tracce, che spaziano dai successi di Confessions on a Dance Floor “Hung Up” e “Sorry”, ai classici “Lucky Star” e “Like A Virgin”. Questo set esclusivo include 2LP su vinile rosa/viola Starburst Splatter, disponibile il 18 aprile presso i negozi di dischi indipendenti partecipanti.

– Foto ufficio stampa Elena Tosi –

(ITALPRESS).