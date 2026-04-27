Sport

Pareggio ricco di gol tra Lazio e Udinese

di Redazione - 27 Aprile 2026

Lazio e Udinese si accontentano di un punto a testa, ma all’Olimpico va in scena uno spettacolo da sei gol che esalta il pubblico e conferma quanto, senza pressioni di classifica, il calcio possa diventare puro intrattenimento. La gara ricca di ribaltamenti di fronte, emozioni e colpi di scena fino all’ultimo secondo, finisce 3 a 3. La sfida tra i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri e i friulani di Kosta Runjaic si apre con un episodio curioso: Flaminia, l’aquila simbolo della Lazio, interrompe il rituale pre-partita posandosi tra spalti e copertura dello stadio, strappando applausi e sorpresa. In campo, invece, è l’Udinese a partire meglio. La Lazio, priva di pedine importanti come Gila, Cataldi e Zaccagni, fatica a trovare ritmo e lascia spazio agli ospiti.

Continui capovolgimenti di fronte

Dopo un primo squillo, il vantaggio arriva con Kingsley Ehizibue, che con un destro potente porta avanti i bianconeri. Poco dopo, Oumar Solet sfiora il raddoppio, confermando il dominio friulano nel primo tempo. La svolta arriva nella ripresa grazie ai cambi di Sarri. L’ingresso di Pedro e Dele-Bashiru dà nuova energia ai biancocelesti. Dopo appena cinque minuti, Luca Pellegrini trova il pareggio con un sinistro spettacolare sotto la traversa. La Lazio prende fiducia e sfiora il raddoppio con Isaksen, fermato da un grande intervento di Maduka Okoye. Il gol del sorpasso arriva poco dopo: Pedro disegna una traiettoria perfetta che vale il 2-1. Quando la partita sembra indirizzata verso la vittoria laziale, l’Udinese reagisce con forza.

Un pareggio che serve a poco sia alla Lazio che all’Udinese

Arthur Atta è protagonista assoluto: prima firma il 2-2 sfruttando una respinta corta, poi completa la rimonta con un destro preciso per il 2-3. Ma il match non è ancora finito. All’ultimo assalto, Alessio Romagnoli colpisce il palo di testa. Sulla ribattuta, Pedro trova la deviazione decisiva di Daniel Maldini che fissa il risultato sul definitivo 3-3. Il pareggio serve poco alla classifica di entrambe le squadre, ma regala una partita memorabile ai tifosi presenti. Lazio-Udinese è stata una gara senza calcoli, giocata a viso aperto e ricca di emozioni.