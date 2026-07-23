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Malore comandante: emergenza a Malpensa

Un Boeing 737 Max 8 della compagnia Lot Polish Airlines, decollato da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia, è stato costretto a deviare la propria rotta

di Giorgio Brescia - 23 Luglio 2026

Atterraggio d’emergenza nella notte a Malpensa: malore per il comandante di un volo Lot Polish Airlines.

Malore per il comandante di un aereo

Momenti di apprensione nel cuore della notte presso lo scalo internazionale di Milano Malpensa. Un Boeing 737 Max 8 della compagnia Lot Polish Airlines, decollato da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia, è stato costretto a deviare la propria rotta. Immediata, la richiesta di un atterraggio d’emergenza dopo che il comandante ha accusato un improvviso malore durante il volo.

Lot Polish Airlines conta una flotta di oltre 75 aeromobili e trasporta circa 10 milioni di passeggeri all’anno su più di 120 rotte. Membro di Star Alliance, gestisce l’hub di Varsavia-Chopin, posizionandosi come principale vettore dell’Europa centrale.

La chiamata di emergenza e l’attivazione dei soccorsi a terra

L’allarme, scattato alle 4.05 della notte. Dalla cabina di pilotaggio è giunta la segnalazione di emergenza alla torre di controllo. Immediatamente in moto la macchina dei soccorsi dello scalo. La centrale operativa ha inviato sulla pista di atterraggio diverse ambulanze, automediche e i mezzi dei Vigili del Fuoco, pronti a intervenire per qualsiasi eventualità.

Atterraggio regolare e nessuna conseguenza per i passeggeri

Fortunatamente, una situazione risolta nel migliore dei modi. L’aeromobile ha toccato terra regolarmente attorno alle ore 4.30 senza registrare alcuna criticità nelle manovre di pista.

Nessun intervento del personale sanitario per i viaggiatori a bordo. Per tutti i passeggeri alcuna conseguenza fisica, se non il comprensibile spavento per la deviazione imprevista.