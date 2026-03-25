Cultura & Spettacolo

Malore per Rosalia, interrotto il concerto al Forum di Assago

di Lino Sasso - 26 Marzo 2026

Show interrotto e grande preoccupazione per i fan milanesi della postar catalana. Il concerto di Rosalia al Forum di Assago è stato bruscamente interrotto quando l’artista ha accusato un malore improvviso. La causa è stata poi spiegata direttamente dal palco come un caso di intossicazione alimentare. Lo spettacolo, parte del tour “Lux”, stava regolarmente procedendo fino alla metà della scaletta. Rosalia aveva già portato a termine i primi due atti, esibendosi con alcuni dei brani più amati del suo repertorio recente, davanti a un pubblico entusiasta e partecipe. Tuttavia, i primi segnali di difficoltà si erano già intravisti durante l’esecuzione di “De Madrugá”. La cantante aveva iniziato a tossire sul palco, destando qualche preoccupazione tra i presenti. Pochi minuti dopo, la situazione è precipitata.

Il malore

Visibilmente provata, Rosalia ha deciso di fermare lo show e, dopo una breve pausa, è tornata sul palco per rivolgersi direttamente ai fan. Con grande sincerità, ha spiegato: “Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show: volevo che aveste la migliore esperienza possibile. Non mi era mai capitato prima”. Un momento di forte emozione, accompagnato dagli applausi e dal sostegno del pubblico milanese, che ha dimostrato grande comprensione per la situazione. L’artista ha ribadito più volte il proprio dispiacere per non poter completare il concerto, sottolineando di aver fatto tutto il possibile per continuare nonostante le difficoltà fisiche. Successivamente, Rosalía ha chiarito la causa del malore, parlando esplicitamente di intossicazione alimentare. Ha inoltre spiegato che avrebbe consultato lo staff medico per valutare eventuali condizioni di recupero e la possibilità di tornare sul palco.

Dopo un tentativo di proseguire il concerto di Rosalia è stato definitivamente interrotto

Subito dopo ha però ammesso di non essere in grado di proseguire nell’immediato. Poco dopo le 22, tra gli applausi del pubblico, la cantante ha lasciato definitivamente il palco, chiudendo anticipatamente una serata che si preannunciava memorabile. L’episodio ha generato immediata attenzione sui social, dove fan e utenti hanno espresso solidarietà e auguri di pronta guarigione. Non è ancora chiaro se verrà organizzato un recupero della data o se si provvederà a eventuali rimborsi per il pubblico presente, ma se ne sarà di più nelle prossime ore. La condizioni della cantante sono comunque in miglioramento e al netto del forzato stop dello spettacolo lo stato di salute di Rosalia non sembrano fortunatamente destare particolari preoccupazioni.