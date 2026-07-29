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Agcom mette offline Escort Advisor: che è successo

La delibera dell'autorità garante: nonostante le diffide non avrebbe imposto gli strumenti per il controllo dell'età degli utenti

di Pietro Pertosa - 29 Luglio 2026

L’Agcom blocca Escort Advisor. Il sito web è stato “stoppato” dall’autorità garante per le comunicazioni. E tutto questo perché, come ha riferito la stessa authority, non sono stati impiantati sistemi affidabili per la verifica dell’età degli utenti. E questo nonostante la formale diffida che era già stata inoltrata dall’autorità garante alla società “editrice” del noto sito. Che ha sede legale in Svizzera e che, pertanto, risulta fuori dall’Unione europea.

Agcom blocca Escort Advisor: cosa è successo

I rilievi dell’Agcom su Escort Advisor sarebbero stati già noti a DonTouch Sa, società proprietaria della piattaforma per adulti. Era stato fissato un termine perentorio entro cui il sito avrebbe dovuto dotarsi di strumenti utili alla verifica dell’età per evitare l’accesso dei minori a contenuti di natura pornografica. L’imposizione non sarebbe stata osservata così come richiesto dall’autorità garante. E perciò è arrivato l’ordine di “oscurare” il sito. Almeno in Italia. E fino a che non verrà inserito il tool richiesto.

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Sito offline

L’ordine è arrivato contestualmente alla pronuncia. L’Agcom ha imposto ai fornitori di accesso italiani (mere conduit) di disabilitare l’accesso a Escort Advisor entro e non oltre i due giorni dalla notifica della delibera. L’autorità garante ribadisce che “prosegue l’attività di vigilanza e sanzionatoria “nei confronti dei soggetti che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, inclusi nell’elenco disponibile al sito www. agcom.it”.

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