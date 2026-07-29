Attualità

Fuma durante l’ossigenoterapia: 75enne denunciata

Il gravissimo episodio nell'ospedale di Solofra in provincia di Avellino

di Dave Hill Cirio - 29 Luglio 2026

Fuma a letto durante l’ossigenoterapia: incendio e denuncia. Sfiorata la tragedia all’ospedale Landolfi di Solofra.

È bastata una sola fiamma

Fondamentale, la presenza di ossigeno per trasformare una stanza di degenza in un focolaio d’incendio e rischiare un dramma dalle conseguenze incalcolabili.

L’episodio, presso l’ospedale “Agostino Landolfi” di Solofra, in provincia di Avellino, plesso sanitario dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”.

Protagonista della vicenda una paziente di 75 anni, ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale.

La dinamica dell’incidente e il tempestivo intervento dei soccorsi

Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, la donna stava svolgendo la consueta sessione di ossigenoterapia quando ha deciso di accendersi una sigaretta direttamente nel letto di degenza.

L’innesco del rogo

Trattandosi di un ambiente saturo di ossigeno — elemento altamente comburente — il semplice sfregamento dell’accendino ha scatenato una fiammata violenta ed improvvisa.

Il fuoco ha immediatamente avvolto le lenzuola del letto e investito in pieno la donna.

L’allarme e la reazione del personale

Allarmati dalle urla e dal fumo, gli infermieri di turno sono intervenuti d’urgenza impugnando gli estintori in dotazione al reparto. Grazie alla prontezza degli operatori sanitari, le fiamme sono state domate sul nascere prima che potessero intaccare i macchinari medici adiacenti o estendersi alle stanze vicine.

La messa in sicurezza

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno provveduto a bonificare l’area, verificare la tenuta dei condotti dell’impianto di ventilazione e mettere in sicurezza il piano.

Le conseguenze e i rilievi dei carabinieri

Fortunatamente non si registrano intossicati tra gli altri pazienti ricoverati né danni strutturali al presidio ospedaliero.

L’unica a riportare lesioni è stata la stessa 75enne. La donna ha riportato ustioni al volto e sintomi da inalazione di fuliggine.

Sottoposta agli accertamenti e alle cure dei medici dello stesso ospedale, le sue condizioni generali restano sotto controllo e non destano preoccupazioni per la vita.

A seguito dei rilievi svolti dai carabinieri della Stazione di Solofra, giunti sul posto per ricostruire la catena dei fatti, la donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino con l’accusa di incendio colposo.