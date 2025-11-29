Manovra? No, caccia al tesoro: quello di Bankitalia

Attualità

Prosegue tra i mal di pancia la trattativa con le banche

di Maria Graziosi - 29 Novembre 2025

Più che una manovra, si sta rivelando una caccia al tesoro. Il governo deve fare cassa. E vuole pure mettere alcuni punti fermi. L’oro di Bankitalia, per esempio. L’emendamento presentato da Fdi non è caduto sotto la scure dell’inammissibilità. Cadrà, con ogni probabilità, sotto la mannaia del Mef. Che non ha la minima intenzione di avallare l’idea di sottrarre le riserve auree a Palazzo Koch per riporle in grembo al “popolo italiano”. L’oro alla Patria non s’ha da fare.

Manovra o caccia al tesoro

Pure perché all’Europa, e in particolare alla Bce, non pCiacerebbe certo una mossa simile. E non sarebbe strategicamente utile far infuriare Bruxelles (né Francoforte) proprio adesso che ha promosso i conti e si prepara, a primavera, a rimuovere l’Italia dalla lista dei cattivi sottoposti alla procedura di infrazione per debito eccessivo. Il Mef, stavolta, non si sarebbe trincerato dietro astrusi tecnicismi. Ma, come riportato da Repubblica, avrebbe messo nero su bianco un termine netto e senz’appello. Togliere l’oro a Bankitalia avrebbe la valenza di un “esproprio”. Roba che ricorda più le Guardie Rosse di Mao, e i loro aspiranti emuli dei centri sociali, piuttosto che un governo che vorrebbe fare della sua leader la nuova Maggie Thatcher.

I dubbi dell’Abi

Contestualmente c’è pure un’altra vicenda. Quella delle banche. La trattativa è lunga e l’Abi è stufa di dover pagare per tutti. Concetto che è stato ripetuto, anzi “inaugurato” dall’Ad di Intesa San Paolo, Carlo Messina. Che ha ricordato a Giorgetti come, in Italia, ci siano 22 aziende con utili superiori al miliardo e che solo 9 di queste siano banche. La nuova settimana, insomma, si apre all’insegna delle trattative e della necessità di far cassa. La caccia al tesoro, sullo sfondo resta un miliardo per gli emendamenti alla manovra, continua.