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Il derby di Halloween, stasera Milan-Inter formazioni e dove vederla in tv

Grande attesa per la stracittadina di Milano: ecco dove seguirla

di Pietro Pertosa - 31 Ottobre 2026

Il piatto forte della notte di Halloween sarà il gran ritorno del derby Milan-Inter. Stasera alle 20.45 il match che vale una stagione. O, almeno, la prima parte. Lo scontro tra le due squadre di Milano è la grande classica per eccellenza della Serie A. Questa sera entrambi i club daranno il massimo per tentare di vincere e portarsi a casa l’intera posta in palio. E, per una volta, le ragioni contabili della classifica lasceranno il tempo che trovano. Certo, tre punti sono fondamentali sia per i nerazzurri, che devono rintuzzare la Lazio in vetta alla graduatoria, sia per i rossoneri che devono trovare continuità.

Milan-Inter, le probabili formazioni

In vista del derby, i padroni di casa potrebbero schierarsi con il modulo 4-4-1-1 mentre l’Inter dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Rossoneri in campo con Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. L’Inter risponde con Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. Arbitro della contesa, il signor Guida della sezione di Torre Annunziata.

Dove vederla in tv

Il derby Milan-Inter inizierà alle 20.45. Sarà visibile sui canali Sky in coesclusiva su Sky Sport, ai canali Sky SPort Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. E su Dazn in streaming. Serve l’abbonamento per tutte e due le piattaforme, la gara non sarà trasmessa in chiaro.