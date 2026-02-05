Gossip

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: matrimonio a sorpresa annunciato su Instagram

di Roberta Rizzo - 5 Febbraio 2026

Matrimonio Zaniolo Scaperrotta – Sorpresa social per Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, che si sono detti “sì” lontano dai riflettori. A svelare le nozze è stata proprio la neosposa, condividendo alcune storie su Instagram che mostrano momenti della festa, dal taglio della torta agli scatti più intimi di famiglia. Un matrimonio arrivato in modo inaspettato, dopo una storia d’amore lunga quasi sei anni, segnata da separazioni, riavvicinamenti e grandi cambiamenti.

Il calciatore, 25 anni, e la compagna, 27, hanno deciso di ufficializzare la loro unione in un momento particolarmente significativo: Sara Scaperrotta è infatti al settimo mese di gravidanza, in attesa del secondo figlio della coppia.

Matrimonio Zaniolo Scaperrotta: un amore tra alti e bassi, ora coronato dal sì

La relazione tra Zaniolo e Scaperrotta è stata spesso definita “sulle montagne russe”. Dopo la nascita del loro primo figlio, Tommaso, nel 2021, e una lunga fase di lontananza, i due si sono ritrovati. Lo scorso marzo, in occasione del 27° compleanno di Sara, era arrivata la proposta di matrimonio, organizzata in grande stile dal calciatore oggi in forza all’Udinese.

Da quel momento, la promessa di un futuro insieme si è trasformata in realtà. Le nozze rappresentano il lieto fine di un percorso complesso ma intenso, suggellato ora da un’unione ufficiale e dall’arrivo imminente di un nuovo membro della famiglia.

Foto intime e dettagli del matrimonio riservato

Pochi scatti, ma ricchi di significato. Le immagini condivise sui social raccontano un matrimonio intimo e riservato, celebrato in famiglia in una fredda giornata di inizio febbraio. In bianco e nero le foto più simboliche: Zaniolo, Sara e il piccolo Tommaso. A colori, invece, i dettagli della festa: la tavola apparecchiata, il bouquet di rose bianche e una torta a forma di cuore, interamente ricoperta di panna, con la scritta “Just married”.

Un evento lontano dai clamori mediatici, ma carico di emozione, che segna l’inizio di una nuova fase per la coppia. Come avevano annunciato mesi fa sui social: “Presto saremo in quattro e l’amore sarà ancora più grande”.