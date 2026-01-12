Sport

Nicolò Zaniolo si ferma, intervento al ginocchio e rientro previsto a fine gennaio

Nicolò Zaniolo, stop per almeno due settimane. L'Udinese rassicura, intervento programmato.

di Marzio Amoroso - 12 Gennaio 2026

Nicolò Zaniolo sarà costretto a uno stop di circa due settimane a causa di un intervento in artroscopia al ginocchio destro. La decisione è maturata dopo che il giocatore ha accusato un fastidio persistente durante gli ultimi allenamenti e ha comunque scelto di scendere in campo, contribuendo con gol e assist nelle recenti uscite dell’Udinese. L’operazione, programmata in una clinica specializzata, servirà a rimuovere residui articolari e infiammazioni che ne limitano la mobilità.

Un intervento mirato per tornare al top

La procedura chirurgica sarà eseguita in artroscopia, tecnica minimamente invasiva che consente una rapida ripresa. Lo staff medico ha confermato che si tratta di una “pulizia articolare”, necessaria per evitare complicazioni future e garantire al giocatore una piena efficienza atletica. Il decorso post-operatorio verrà monitorato giorno per giorno, con l’obiettivo di riportare Zaniolo in campo già entro la fine del mese.

Tempi di recupero e calendario

Il calendario dell’Udinese prevede sfide delicate nelle prossime settimane. Nicolò Zaniolo salterà sicuramente la gara contro l’Inter, sia per l’intervento che per una squalifica già comminata. Il rientro potrebbe coincidere con il match contro la Roma, in programma a fine gennaio, se il recupero procederà senza intoppi. La società friulana punta a riaverlo a disposizione per la fase cruciale del girone di ritorno.

Un’assenza che pesa

L’assenza di Zaniolo priva l’Udinese di uno dei suoi elementi più incisivi. Nelle ultime due partite, il fantasista ha contribuito in modo decisivo, mostrando una condizione atletica sorprendente nonostante il dolore al ginocchio. Il suo impatto sulla manovra offensiva è stato evidente, e la sua capacità di creare superiorità numerica ha permesso alla squadra di conquistare punti preziosi.

Le parole del giocatore

Sui social, Nicolò Zaniolo ha rassicurato i tifosi con un messaggio diretto: “Mi fermo per un piccolo intervento che mi permetterà di tornare ancora più forte. Grazie a tutti per il supporto.”