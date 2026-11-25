Giustizia

LA LEGGE SPIEGATA A CHI LEGGE – La vittima in Costituzione e il confronto sulle garanzie

di Maria Teresa Zampogna - 25 Novembre 2026

Sette parole hanno aperto un confronto sul rapporto fra protezione di chi subisce un reato e diritti di chi viene accusato: «La Repubblica tutela le vittime di reato». È la frase che il Parlamento vuole inserire nell’art.24 della Costituzione. Contro questa scelta l’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l’astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie penali dal 23 al 27 novembre 2026 e ha programmato per oggi, 26 novembre, a Roma la manifestazione «Quando la vittima è la Costituzione».

La riforma non è ancora legge. Il Senato l’ha approvata in seconda deliberazione il 28 ottobre, con 140 voti favorevoli e nessun contrario, raggiungendo la maggioranza dei due terzi dei componenti. Ora manca l’ultima deliberazione della Camera. Il testo nasce dall’unificazione di proposte di diverse forze politiche e colloca la nuova disposizione subito dopo il comma che riconosce l’inviolabilità della difesa.

Che cosa dice oggi la Carta costituzionale? L’art.24 consente a tutti di rivolgersi al giudice per tutelare i propri diritti e stabilisce: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». L’art.27 precisa che l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. L’art.111 garantisce il contraddittorio, cioè il confronto fra le parti anche nella formazione delle prove, davanti a un giudice terzo e imparziale.

Il fronte del sì e quello del no: cosa temono penalisti e avvocati

Per i sostenitori della riforma, il riconoscimento espresso delle vittime rafforzerebbe una protezione che esiste già, ma che merita di essere affermata nella Costituzione, come richiesto dalle associazioni delle vittime e dei loro familiari, per dare maggiore forza alla tutela, senza sottrarre garanzie all’accusato.

L’UCPI contesta questa lettura, ricordando che gli artt. 2 e 24 già proteggono chi ha subito un reato. Secondo i penalisti, affiancare la vittima all’inviolabilità della difesa potrebbe, invece, offrire un argomento per restringere le facoltà dell’imputato: contestare una prova, interrogare chi lo accusa, impugnare una condanna. L’UCPI denuncia il rischio che il processo venga orientato alla soddisfazione delle aspettative punitive della persona offesa, temendo conseguenze anche sulla prescrizione, cioè l’estinzione del reato per il decorso del tempo, e sulle misure alternative alla detenzione.

Anche il Consiglio Nazionale Forense chiede una «pausa di riflessione». Condivide il rafforzamento delle tutele, ma teme squilibri nel processo e rischi per la presunzione di innocenza. Ricorda la peculiarità della difesa dell’accusato di fronte al potere punitivo dello Stato. La pausa non precluderebbe la riforma, ma servirebbe ad affinare il testo, contemperando tutti gli interessi in gioco.

Anche la parola «vittima» è oggetto di discussione. La Commissione Giustizia della Camera aveva osservato che andrebbe verificata la congruità del termine per evitare contraddizioni con la presunzione di non colpevolezza, ma il testo è rimasto invariato. Sul diverso piano dell’assistenza, la direttiva europea 2012/29/UE riconosce la condizione di vittima indipendentemente dall’identificazione o dalla condanna dell’autore del reato: l’aiuto non deve attendere l’esito del processo.

Tutelare le vittime di reato anche senza condanna: la proposta dell’UCPI

Le Istituzioni italiane hanno l’obbligo di tutelare e proteggere tempestivamente le vittime di reato, non il processo penale. Lo ha ribadito più volte la CEDU.

È una distinzione che la stessa UCPI richiama. Chi ha subito un reato, sostiene l’Unione, deve ricevere protezione e sostegno anche se nessuno verrà condannato. Per questo chiede indennizzi accessibili e tempestivi, assistenza psicologica, sociale e legale, processi di durata ragionevole e interventi contro la vittimizzazione secondaria, ossia le ulteriori sofferenze provocate dal modo in cui la persona viene trattata. Il dissenso riguarda, dunque, lo strumento: per i favorevoli serve un riconoscimento costituzionale esplicito; per i penalisti tale riconoscimento sarebbe solo simbolico, mentre occorrono servizi e risorse, preservando le garanzie già scritte nella Carta.

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