Economia

Rottamazione, ecco le scadenze di novembre

I termini per regolare le rate, cosa si rischia a non pagare in tempo

di Martino Tursi - 26 Novembre 2026

Incombe la scadenza per le rate della rottamazione quater e di quella quinquies. Lo ha riferito l’Agenzia delle Entrate. Il termine scadrà a fine mese, il 30 di novembre. Nello stesso giorno, infatti, dovranno essere pagate la quattordicesima rata della rottamazione quater e la terza della quinquies. In più scadrà pure il termine per corrispondere l’importo della sesta rata riferita ai piani di riammissione. Sarà possibile usufruire di non oltre cinque giorni di tolleranza per pagare il dovuto. Considerati i festivi, sarà considerato tempestivo il pagamento giunto entro e non oltre il 7 dicembre prossimo.

Rottamazioni, scattano le scadenze delle rate

Sarà fondamentale regolare in tempo i pagamenti. Altrimenti si rischia di perdere il beneficio della definizione agevolata delle vecchie cartelle. E, a quel punto, tutte le somme già pagate saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto. In particolare, occorre prestare attenzione al fatto che la rottamazione quinquies perde efficacia a seguito del mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Considerato il sovrapporsi di più provvedimenti, per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso, uno strumento utile per tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria direttamente sul calendario anche del proprio smartphone e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate