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E ai liceali dice: "L’artista deve schierarsi, è una questione umana"

di Askanews - 26 Novembre 2026

Roma, 26 nov. (askanews) – Dopo la visita a sorpresa al Liceo Manzoni di Milano, Ghali prosegue il suo percorso di incontri nelle scuole italiane raggiungendo gli studenti del Liceo Tasso di Roma e del Liceo Brunelleschi di Afragola (NA).

“Durante le giornate, anche quando parlo con i miei amici e pensiamo una soluzione, anche in generale, arriviamo a una soluzione ‘parte tutto dalle scuole, parte tutto dall’educazione’. E sono sicuro che è a scuola che nascono le idee, perché è così che è successo anche con me”.

Due appuntamenti all’insegna del dialogo e della condivisione, durante i quali l’artista ha ripercorso i dieci anni della propria carriera, dagli esordi ai traguardi raggiunti, raccontando anche la nascita e lo sviluppo di STO RECORDS, il progetto discografico e creativo fondato da Ghali, che quest’anno celebra il suo decennale. Ma non solo:

“Di questi tempi sicuramente un artista non si può tirare indietro, non sono d’accordo quando si dice che l’artista deve solo fare il suo, non schierarsi, soprattutto su certi temi, non è una questione politica, ma umana prima di tutto. Partecipare al dibattito, ascoltare e se si ha qualcosa di intelligente da dire, parlare, sennò stare zitti”, ha affermato l’artista.

A Napoli, il confronto si è allargato anche al valore della musica nella vita delle persone, al tema dell’inclusione e al rapporto di Ghali con la moda, oltre che al racconto di “Niente Panico” e del suo legame con paure e insicurezze personali.

Nel corso dell’incontro ad Afragola, Ghali ha inoltre ricordato il legame speciale con Napoli e l’accoglienza calorosa ricevuta negli anni dal pubblico partenopeo.