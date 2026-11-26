Economia

Energia ed edifici, completa la mappa dell’Enea

Raggiunto il numero di 1,3 milioni di Ape

di Giorgio Brescia - 26 Novembre 2026

Energia e edifici: l’Italia immobiliare sta finalmente cambiando pelle? Non più un gigante addormentato consumato da dispersioni termiche e bollette stellari, ma un patrimonio in graduale e inarrestabile metamorfosi. A rilevarlo, il settimo Rapporto Annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici, firmato da Enea e Comitato Termotecnico Italiano. Fotografa una svolta storica: il Sistema Informativo Siape ha raggiunto la totale copertura nazionale, raccogliendo oltre 1,3 milioni di Attestati di Prestazione Energetica da ogni angolo della Penisola.

Edifici e energia: a che punto siamo?

I dati raccontano l’inizio di una vera rivoluzione silenziosa. Le classi ad alta efficienza energetica (A4-B) salgono al 15,4% del totale. La roccaforte dei fabbricati energivori (classi F e G) scende al 49,9%. Così, scivola sotto la soglia psicologica della metà del patrimonio censito.

Nel settore non residenziale, la spinta verso l’innovazione è ancora più marcata, con quasi un immobile su cinque posizionato nelle fasce di vertice.

E la vera novità?

Ma la vera novità non è soltanto statistica. L’Ape smette i panni del freddo adempimento burocratico. Si trasforma nel motore del futuro Catasto Energetico Unico nazionale. Un’infrastruttura digitale interoperabile capace di guidare investimenti, politiche pubbliche e la sfida europea della Direttiva “Case Verdi”. Il mattone italiano ha forse tracciato la rotta: l’efficienza non è più un lusso.