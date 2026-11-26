Esteri

Attacco con droni in Kuwait: morti due tecnici italiani L’Iran respinge le accuse VIDEO Nella capitale anche il generale dei Cc Luongo

Chi erano i due specialisti che supportavano la manutenzione dei sistemi di difesa. Il cordoglio della premier Meloni, di Salvini e Fontana. Schlein vuole il governo in Aula

di Angelo Vitale - 26 Novembre 2026

La mappa della base di Ali Al Salem

Drammatico bilancio a seguito del raid aereo condotto con droni iraniani contro una struttura di rilevanza strategica in Kuwait. Secondo quanto appreso, sono deceduti i due tecnici civili italiani rimasti colpiti durante l’attacco. Entrambi i nostri connazionali erano dipendenti del gruppo Rheinmetall e le loro condizioni di salute erano apparse gravissime fin dai primi momenti successivi all’impatto.

Kuwait, morti due italiani

L’incursione dei droni nemici ha preso di mira la base aerea di Ali Al Salem, installazione militare chiave che ospita sia le forze armate del Kuwait sia i contingenti della coalizione internazionale, inclusi gli assetti statunitensi e italiani impegnati nella regione.

Oltre alle due vittime italiane, il bilancio dell’attacco registra il ferimento di un cittadino kuwaitiano e di un cittadino pakistano, oltre a ingenti danni materiali alle infrastrutture della struttura, dove è stato distrutto anche un velivolo a pilotaggio remoto MQ-9A Predator in uso alla Task Force Air italiana.

Chi erano le due vittime?

Le due vittime dell’attacco con drone in Kuwait erano specialisti civili della Rheinmetall Italia. Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia in provincia di Latina, era un tecnico senior con una pluriennale esperienza nel settore dei radar e dei sistemi di difesa aerea; Emanuele Lo Russo, 36 anni, residente a Roma, era un perito elettronico assunto nel luglio 2023 come specialista nell’integrazione, nel collaudo e nella consegna di apparati tecnologici. Si trovavano nella base per eseguire interventi di manutenzione straordinaria e calibrazione sulle antenne dei sensori radar Skyguard / Oerlikon X-Tar3D a supporto della difesa antiaerea kuwaitiana.

Cosa è accaduto?

L’impatto dei droni d’attacco ha causato esplosioni e crolli che hanno travolto i tecnici prima che potessero trovare riparo nelle aree protette dell’impianto.

La base attaccata: cosa è, come vi concorre il contingente italiano?

La base aerea di Ali Al Salem, situata nel deserto del Kuwait, costituisce un’infrastruttura militare di rilevanza strategica primaria nel Golfo Persico. Ospita le forze armate kuwaitiane, la U.S. Air Force e l’Aeronautica Militare Italiana.

Il contingente italiano è presente nella struttura dal 2014 nell’ambito dell’Operazione Prima Parthica tramite l’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait. Vi impiega caccia Eurofighter Typhoon e velivoli a pilotaggio remoto MQ-9A Predator per missioni di sorveglianza, ricognizione aerea e supporto tattico alla coalizione.

Il contingente italiano si avvale inoltre della collaborazione di ditte civili di difesa come Rheinmetall per la manutenzione e l’assistenza sistemistica.

Le ultime verifiche sulle dinamiche del raid confermano che l’incursione condotta con droni d’attacco iraniani ha penetrato gli hangar fortificati della base. Ha così provocato la distruzione di un drone MQ-9A Predator italiano dal valore stimato di 35 milioni di dollari.

Danni anche a depositi di carburante, autocarri e altri mezzi.

L’organico militare italiano era stato recentemente ridotto da circa 321 a 80 unità indispensabili.

La conferma di Tajani e il cordoglio del governo

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato, durante il Question Time al Senato, la morte in Kuwait dei due tecnici italiani.

“C’è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali sono deceduti. Con la nostra ambasciata e l’unità di crisi stiamo seguendo la situazione minuto per minuto”, ha detto. Tajani ha quindi espresso “a nome del governo la vicinanza alle famiglie” delle vittime.

Il cordoglio della premier Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha appreso “nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait”.

La premier “esprime, a nome proprio e del governo, profondo cordoglio e rivolge le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie”.

Le reazioni

“Esprimo profondo cordoglio per la tragica morte di due cittadini italiani in Kuwait, vittime di un attacco mentre erano al lavoro. Una preghiera per loro e tutta la mia vicinanza alle famiglie”. Lo scrive su X Matteo Salvini.

“Apprendo con dolore la notizia dei due nostri connazionali che hanno perso la vita a seguito dell’attacco in Kuwait. Sono vicino alle loro famiglie, a cui esprimo il mio sentito cordoglio. Rivolgo un pensiero a tutte le persone coinvolte”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“La notizia della morte in Kuwait di due tecnici italiani, due civili, dipendenti della Rheinmetall, ci riempie di dolore. Secondo quanto emerge da fonti di stampa sarebbero cadute vittime durante un attacco iraniano ad una importante infrastruttura strategia kuwaitiana. Le cause di quanto accaduto andranno accertate al più presto e siamo certi che il governo italiano darà al più presto informazioni al Parlamento. In questo momento il nostro pensiero va alle due vittime e alle loro famiglie a cui va il nostro cordoglio”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

Nella capitale del Kuwait il generale dei Cc Luongo

Nelle stesse ore dell’attacco condotto con i droni, si trovava a Kuwait City una delegazione ufficiale guidata dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Il generale Salvatore Luongo era accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia Lorenzo Morini.

La missione istituzionale ha visto lo svolgimento di vertici con i responsabili della Guardia Nazionale del Kuwait, tra cui il Capo della Kng, Sheikh Mubarak Hamoud Al-Jaber Al-Sabah e il sottosegretario generale Hamad Al-Barjas,

I lanci d’agenzia non precisano se Luongo si sia recato, prima o dopo tali incontri nella capitale, presso l’impianto militare di Ali Al Salem luogo dell’attacco mortale ai due tecnici italiani.

Proprio all’interno della base sarebbe acquartierato un ridotto nucleo di carabinieri. La sua origine risponde al riposizionamento tattico effettuato dall’area dell’aeroporto di Baghdad. Sarebbero all’interno della base per garantire una collocazione più sicura e svolgere compiti di polizia militare e supporto all’interno della missione Prima Parthica / Operation Inherent Resolve.

Più in generale, la presenza dell’Arma nella regione del Golfo si colloca all’interno di un quadro di diplomazia militare. E’ disciplinato dall’Accordo di Difesa bilaterale e dal recente Piano d’Azione 2027-2030. E affida ai carabinieri l’addestramento specialistico delle forze locali nei settori dell’antiterrorismo, della gestione delle crisi e della tutela delle infrastrutture strategiche.

L’Iran respinge le accuse

“L’ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran a Roma respinge categoricamente l’accusa secondo cui l’Iran sarebbe responsabile dell’attacco con drone avvenuto oggi contro un quartier generale militare in Kuwait, che ha causato la morte di due cittadini italiani”. E’ quanto si legge in un post della rappresentanza, nel quale si “richiama l’attenzione di tutti sulla situazione critica e complessa vigente nella regione dell’Asia occidentale e del Golfo Persico, una situazione che deriva dalle conseguenze dell’aggressione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, che negli ultimi 9 mesi è proseguita in varie forme”.

Leggi tutte le news di Esteri