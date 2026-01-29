Gossip

Caso Ultimo, arrivano le risposte degli interessati

di Andrea Scarso - 29 Gennaio 2026

da Instagram di Jacqueline Luna (@ givemetartare)

Il mondo del gossip è stato scosso nell’ultima settimana da un’indiscrezione bomba: un presunto tradimento ai danni di Ultimo. Al centro dei rumors sono finiti Matteo Paolillo e Jacqueline Luna Di Giacomo, nomi che hanno infiammato le testate di cronaca rosa. Tuttavia, dopo il silenzio iniziale, i protagonisti hanno deciso di rompere il ghiaccio e chiarire una volta per tutte come stanno davvero le cose.

Una smentita che non lascia dubbi

Non capita spesso che Matteo Paolillo, noto per la sua estrema riservatezza, decida di commentare le voci sulla sua vita privata. Eppure, l’attore di Mare Fuori ha affidato ai social una risposta secca e senza giri di parole. Attraverso una storia su Instagram, Paolillo ha messo a tacere il chiacchiericcio definendo le voci su un suo coinvolgimento con la compagna di Ultimo come del tutto infondate.

“Questi gossip mi fanno proprio ridere. Non c’è niente di vero”, ha scritto l’attore, liquidando la questione con una risata che sembra voler spegnere definitivamente l’incendio mediatico scoppiato negli ultimi giorni.

La risposta di Jacqueline e il compleanno di Ultimo

Il rumor non riguardava solo l’attore, ma minava la stabilità di una delle coppie più amate della musica italiana. Jacqueline Luna Di Giacomo, influencer e imprenditrice, aveva già anticipato la smentita con un gesto molto significativo. In occasione del trentesimo compleanno di Ultimo, la figlia di Heather Parisi ha pubblicato un post carico d’affetto, sottolineando la solidità del loro legame.

“Lontano dai rumori, vicino alle risate”, ha scritto Jacqueline, una frase che appare oggi come un manifesto della coppia: vivere il loro amore, e l’imminente genitorialità, al riparo dalle interferenze esterne e dalle fake news.

Tra privacy e nuovi progetti

Perché si è parlato proprio di Matteo Paolillo e Jacqueline Luna Di Giacomo? Spesso il gossip si nutre di silenzi. Paolillo, infatti, è un artista che protegge gelosamente la propria sfera intima; dopo le ultime foto della scorsa estate che lo ritraevano con una ragazza lontana dai riflettori, non si è saputo più nulla della sua situazione sentimentale.

Dall’altra parte, Ultimo e Jacqueline hanno sempre scelto una linea di massima discrezione, fatta eccezione per momenti iconici come l’annuncio della gravidanza durante il concerto allo Stadio Olimpico. Questa riservatezza, paradossalmente, ha alimentato speculazioni che oggi trovano però una chiusura netta da parte di tutti i diretti interessati.