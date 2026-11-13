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Mattarella: “Amicizia tra Italia e Germania ha basi antiche e solide”

Inaugura grande mostra a Vicenza, "Ue scelta di statisti illuminati"

di Askanews -

Vicenza, 13 nov. (askanews) – Un lungo applauso ha accolto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Teatro Olimpico di Vicenza, dove è intervenuto durante l’incontro con le rappresentanze della città. “Non aggiungerò un altro intervento, ma non posso fare a meno di rivolgere un saluto, innanzitutto all’Ambasciatore della Repubblica federale tedesca, ringraziandolo per la sua presenza, che sottolinea il legame di grande amicizia che intercorre tra i nostri paesi e che ha basi molto antiche e solide”, ha affermato il presidente della Repubblica.

“Una mostra che raccoglie una quantità di capolavori di straordinario valore e che interpreta quanto sia forte il legame nel corso del tempo, di tanto tempo, tra la cultura, la civiltà, la sensibilità tedesca e quella italiana”, ha aggiunto, dopo aver visitato la mostra “Ispirazione Europa – Italia e Germania – Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”.

“Quando statisti illuminati, dopo le lacerazioni e gli orrori della Seconda guerra mondiale, dopo secoli di contrapposizione, hanno compiuto la scelta coraggiosa e lungimirante di porre insieme il futuro dei popoli europei hanno compiuto appunto una scelta coraggiosa, lungimirante, innovativa”, ha sottolineato ancora.

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