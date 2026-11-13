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Condannata a 25 anni, torna libera dopo un decennio in cella

La decisione della Corte d'Appello di Trento, libera Monica Bussetto in carcere per l'omicidio di Lida Taffi Pamio

di Maria Graziosi - 13 Novembre 2026

Era stata condannata a 25 anni per l’omicidio della vicina di casa Lida Taffi Pamio: liberata dopo dieci anni di cella. È stata accolta dai magistrati della Corte d’Appello di Trento la seconda istanza di revisione del processo che è stata presentata dai legali di Monica Busseto. L’infermiera ha già trascorso in carcere più di dieci anni a seguito della condanna diventata definitiva. Adesso però, alla luce delle evoluzioni che ci furono nel caso, la situazione cambia. Eccome.

Condannata a 25 anni, torna libera

La donna era stata condannata per l’omicidio della vicina di casa, Lida Taffi Pamio, che venne rinvenuta cadavere a casa sua. Era il mese di dicembre del 2012. Al momento del delitto, la donna aveva 87 anni. Fu picchiata, strangolata e accoltellata nel suo appartamento a Mestre. Un gioiello inchiodò Busseto, ex operatrice sanitaria. Sulla collana d’oro furono trovate microtracce organiche della vittima. La condanna a 25 anni di carcere. Ne ha scontati quasi quattordici. Ma le novità si registrarono a distanza di qualche tempo dall’omicidio.

L’altra donna

Qualche tempo dopo l’omicidio di Taffi Pamio, un’altra feroce aggressione costò la vita a un’anziana mestrina, l’81enne Francesca Vianello. Fu uccisa da Susanna Milly Lazzarini che avrebbe poi confessato pure il delitto dell’87enne. Avviando un altro e convulso capitolo giudiziario della vicenda. Che oggi trova un altro sviluppo. Busseto è stata liberata, la revisione del processo è stata accordata dalla Corte d’Appello di Trento.

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