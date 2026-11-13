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Minacce digitali e sicurezza nazionale. Aidr: Sogei chiamata al tavolo del Governo. Ora basta esitazioni sulla sovranità digitale

di Redazione - 13 Novembre 2026

Le false minacce di bomba diffuse via e-mail nelle scuole italiane hanno fatto scattare l’allarme nazionale, portando il Governo a convocare il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Al tavolo di Palazzo Chigi anche Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Sogei. Per la Fondazione Aidr (www.aidr.it) è un segnale politico che non può passare inosservato.

“Finalmente, dopo i numerosi appelli lanciati da più parti, compresi quelli della Fondazione Aidr dei giorni scorsi, sembrerebbe che il Governo si sia accorto che lo Stato italiano possiede già, attraverso Sogei, uno dei patrimoni tecnologici e infrastrutturali più importanti d’Europa”, dichiara Francesco Pagano, IT Manager e Direttore Generale della Fondazione Aidr. “La presenza di Sogei al tavolo della sicurezza nazionale dimostra quanto le infrastrutture digitali siano ormai decisive per la tenuta dello Stato. Ma perché attendere un’emergenza per riconoscere il valore di una risorsa strategica già disponibile?”

Per AIDR è arrivato il momento di superare frammentazioni, sovrapposizioni e dispersione di responsabilità.

“Auspichiamo che già nel prossimo Consiglio dei ministri il Governo affidi formalmente a Sogei il coordinamento di tutti i servizi digitali che supportano l’operatività della pubblica amministrazione, nel rispetto delle competenze istituzionali. Sarebbe una scelta di responsabilità nazionale, non una semplice riorganizzazione”.

Pagano conclude: “la sicurezza digitale dello Stato non può dipendere dall’emergenza del momento. La sovranità tecnologica non si proclama: si esercita. E se il Governo riconosce Sogei quando scatta l’allarme nazionale, deve avere il coraggio di valorizzarla anche quando si tratta di governare il futuro digitale del Paese. Basta annunci. Servono decisioni.”

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