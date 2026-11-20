Economia

Pensioni, Zangrillo apre e il Siap: “Bene ma garantire anche chi è uscito dal 2022”

L'apertura del ministro, Tiani: "Importante che il Governo riconosca il problema che il Siap pone da anni"

di Paolo Diacono - 20 Novembre 2026

Le pensioni delle forze dell’ordine sono una priorità del governo, lo ha ribadito il ministro alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Che, a margine dell’assemblea della Cna, ha annunciato che è già stato proposto un emendamento per sanare i nodi legati alla questione previdenziale sollevata già dal Siap e dagli altri sindacati delle divise. Una replica al ministro arriva proprio da Giuseppe Tiani, segretario del Sindacato degli appartenenti alla polizia, che ha chiesto al ministro di correggere gli evidenti problemi che nascerebbero posticipando la decorrenza dei termini più favorevoli a chi cesserà il servizio dal 1° gennaio del prossimo anno.

Pensioni, che ha detto Zangrillo

Secondo Paolo Zangrillo “la previdenza dedicata per le Forze dell’ordine è una delle priorità che insieme a tanti ministri stiamo portando avanti”. Pertanto il ministro alla Pa ha spiegato. “Abbiamo preparato un emendamento alla legge di Bilancio che stiamo definendo nei dettagli con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Spero che vada in porto e sono molto confidente molto ottimista perché c’è particolare sensibilità verso il comparto del pubblico impiego”. Sul caso dei coefficienti ha spiegato. “Il personale delle forze dell’ordine ha una disciplina di specialità e va in pensione prima degli altri lavoratori pubblici. Per questo i coefficienti di trasformazione risultano penalizzanti. Dobbiamo intervenire per prenderci cura di queste persone non soltanto quando sono in servizio ma anche quando vanno in pensione”. Lo stesso Zangrillo ha sottolineato, sul tema, la condivisione con i ministri Piantedosi e Crosetto.

La replica del Siap

Il segretario generale del Siap Giuseppe Tiani ha preso atto dell’apertura del ministro e ha spiegato la posizione dei poliziotti. “La dichiarazione del ministro Zangrillo conferma che la previdenza dedicata è una priorità del Governo. Apprezziamo il lavoro che il ministro sta portando avanti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la condivisione espressa dai ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto”. Ciò detto, ha aggiunto Tiani, “è importante che il Governo riconosca il problema che il Siap pone da anni. Lo Stato prevede limiti di età più bassi in ragione della specificità del servizio e, a parità di contributi versati, questo si traduce in una pensione annua più bassa”.

Il nodo delle pensioni per le divise

“Proprio perché il testo è ancora in via di definizione, chiediamo al Governo di correggere la decorrenza”, ha dichiarato Tiani. Che ha proseguito. “La bozza riserva i coefficienti più favorevoli per il calcolo della quota contributiva a chi cesserà dal servizio dal 1° gennaio 2027 e sposta al 2027 il riferimento al 2022 previsto dalla legge di bilancio 2022. Resterebbero così esclusi i colleghi cessati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2026 che si trovano nelle medesime condizioni previste dall’emendamento. È il caso di molti colleghi assunti a partire dal 1985 con pensione calcolata con il sistema misto”. In pratica, una intollerabile disuguaglianza. “Due poliziotti con la stessa carriera e lo stesso limite ordinamentale possono vedersi applicare coefficienti diversi perché uno ha lasciato il servizio il 31 dicembre e l’altro il giorno successivo”.

Serve una riforma organica

“Il correttivo attenua gli effetti dell’uscita a un’età più bassa. Da solo resta una misura tampone”, ha aggiunto Tiani. Che ha poi concluso. “Al Governo e al Parlamento chiediamo di estendere il beneficio a chi è cessato dal 2022 e di dare una risposta strutturale al problema dell’adeguatezza delle pensioni, a partire dai colleghi più giovani, il cui assegno sarà calcolato interamente con il sistema contributivo”.

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